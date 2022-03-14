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يخضع التمويل الشخصي بصيغة لضوابط ومبادئ الشريعة الإسلامية وهو مصمم لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء الذين يستفيدون منه. من خلال بيعها نيابة عن العميل وتقديم التمويل في شكل أسهم محلية حيث يتم بيع الأسهم المملوكة للعميل ثم يحتفظ بها العميل أو إذا كان يريد البيع ، يمكن أيضًا أن يُصرح للبنك ببيعها نيابة عن العميل لطرف ثالث في حال كان عديم الخبرة الكافية، فيما يلي تفاصيل التمويل الشخصي مرفقا بالمزايا والشروط ورابط التقديم ، حيث وفر البنك العربي الوطني إمكانية التقديم من خلال البوابة الرسمية التابعة له. مزايا التمويل الشخصي وما هي المزايا المقدمة معه فيما يلي مزايا التمويل الشخصي المرفقة به: إجراءات بسيطة تطلبها البنوك من العملاء

توفير أكبر قدر من التمويل الشخصي

هوامش ربح تنافسية وفريدة من نوعها

يمكن تأجيل ما يصل إلى ثلاثة أو ستة أقساط ، بحد أقصى ثلاثة أقساط يدفعها العميل

تقسيط حتي 60 شهر

تتوفر منتجات إعادة التمويل للعملاء بعد سداد ما لا يقل عن 20٪ من تمويلهم الحالي. ما هي الشروط اللازمة لتقديم طلب على تمويل التورق الشخصي يشترط أن يكون موظفًا في كيان معتمد من قبل بنك العربي الوطني

يشمل التمويل المتقاعدين السعوديين

يجب ألا يقل عمر المتقدمين لهذا التمويل عن ثمانية عشر عامًا أو أكبر من هذا السن. كيفية التسجيل على التمويل والأوراق المطلوبة يحتاج العميل إلى تنزيل برنامج Arab State Bank على الإنترنت من خلال بوابة البنك العربي على أحد أسواق الأجهزة المقابلة لهاتف العميل المحمول ، ثم إدخال التمويل ، وطلب نموذج المنتج ، ووضع بيانات العميل الشخصية والمالية. بخصوص المستندات اللازمة يكون الشرح كالتالي: يتطلب خطابًا يحدد الراتب والوظيفة التي يشغلها العميل وعدد السنوات التي قضاها في الوظيفة ، بشرط أن يكون صادرًا من صاحب العمل إحضار خطاب تحويل راتب من خلال نظام التحويل السريع ، بشرط اعتماد الخطاب من جهة العمل إحضار نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للعميل ، إذا كان أجنبياً ، يجب على مقدم الطلب إحضار تصريح إقامة دائمة. عمر شويل - جدة مزايا التمويل الشخصي بالتورق ورابط التسجيل الكترونيا - ثقفني

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