نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد ببجي 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع للحصول علي الهدايا والمكافآت PUBG MOBILE في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد ببجي 2022 والتي يتم البحث عنها من قبل لاعبين لعبة ببجي موبايل حول العالم، كما تعد ببجي من أهم الألعاب القتالية التي نالت شهرة عالمية حيث تخطى عدد لاعبيها الملايين وتعمل دائما ببحي على الحفاظ على تلك الاستمرارية فتعمل دائما على التحديث المستمر وتنزيل الاكواد للحصول على الهدايا الخاصة من خلال استبدالها فيحصل على الملابس والأسلحة التي تلزم في مجابهة الأعداء والعمل على قتلهم والفوز بالحياة ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم الاكواد لعام 2022.

أكواد ببجي 2022

يتمكن اللاعب من خلال أكواد PUBG MOBILE 2022 الحصول على الهدايا والسكنات كذلك الملابس والأسلحة ، كما يمكن شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي Midasbuy، وفيما يأتي عرض بعض من تلك الاكواد:

QEJZLCIZ5M4 يحصل اللاعب من خلال هذا الكود على جلد ذهبي وجليدي.

CSFHWDBTFZ95 كما يحصل اللاعب من خلال هذا الكود على بندقية وجلدها الخاص.

DD454GMlM9S ومن خلال هذا الكود يمكن الحصول على الملابس الخاصة ببجي.

TIFZBHZK4A مسدس عشوائي.

RAAZBZJGS يحصل على M416.

8CUY84RG25OKW.

6PSXNVN241BTG؟

DDSJJCZCDZ9U.

P8HZDBTFZ95U.

Q12KARZBZYTR.

6PSXNVN241BTG.

أكواد Redeem ببجي

لمحبي لعبة فري فاير اكواد فري فاير 2022، وفيما يلي بعض من اكواد Redeem ببجي العالمية:

DKJU9GTDSM والهدية الخاصة بهذا الكود يمكن الحصول على 2000 قطعة ذهبية.

UCBYSD800 كذلك يمكن الحصول علي الهدية الخاصة 800 يو سي.

EKJONARKJO أشكال متعددة لسلاح M820.

BBKRZBZBF9 زيادة بنسبة 8 نقاط في شعبية ببجي كانون.

BBKTZEZET8 كما أن هدية هذا الكود الحصول على الزي الأسطوري الخاص بلعبة ببجي.

BBVNZBZ8M9 الحصول على كرة ببجي المجانية.

رمز استرداد uc ببجي

ومن بين الأشياء التي يتم الحصول من خلالها على شدات ببجي هي الرموز الخاصة UC استرداد، حيث يمكن للاعب الاستمرار في لعبة ببجي والقضاء على كافة الأعداء من الفريق الأخر كما يتم الحصول على الملابس الأسطورية والأسلحة التي تلزم الهيئة القتالية وكذلك السكنات، وتلك الاكواد بديلة الشحن حيث تستبدل دون دفع أي رسوم.

كذلك من خلال استرداد UC ببجي يمكن الحصول على المركبات والخرائط، فما هي إلا بعض أرقام وحروف صغيرة تكتب في مكانها المخصص لها في موقع الاسترداد فتحصل على كل ما سبق.

اكواد ببجي شدات

ويتم الحصول على شحن ببجي موبايل من خلال الشدات وهي من طرق الشحن ويتم الحصول من خلال تلك الاكواد على هدايا كثيرة حين تستبدل، الملابس والسكنات والأسلحة والمعدات الحربية والخرائط والشخصيات المتعددة كل هذا يمكن الحصول علية من خلال تلك الشدات.

ولابد من معرفة أن تلك الاكواد تعمل بشكل مؤقت، ولا يمكن استبدال تلك الاكواد إلا من خلال الموقع الرسمي لذلك، كما لا يمكن تحويلها مقابل المال وكل دواه لها الرموز الخاصة بها.