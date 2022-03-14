نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااااجل || فتح باب التسجيل في الحرس الوطني 1443 للالتحاق بالخدمة العسكرية في السعودية ورابط وشروط التقديم على الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات القليلة الماضية الإعلان من جانب وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في العديد من الوظائف المتاحة داخل الوزارة في مختلف الأماكن في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث قام الحساب الرسمي للوزارة على موقع التغريدات المصغرة تويتر بنشر تويته خاصة بهذا الإعلان، واليكم متابعينا الكرام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في خلال هذا المقال عبر موقعكم الإخباري المميز ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالإعلان عن الوظائف في وزارة الحرس الوطني السعودية.

فتح باب التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية في السعودية

أكدت وزارة الحرس الوطني السعودية على أنه سيتم فتح باب التسجيل للقبول في الالتحاق بالخدمة العسكرية في جميع الأماكن في المملكة العربية السعودية ولمدة 5 أيام بداية من يوم الأحد الموافق السابع عشر 17 من شهر شعبان لعام 1443 وحتى يوم الحادي والعشرين 21 من الشهر نفسه، وأكدت الوزارة على توافر العديد من الوظائف للرجال من حملة البكالوريوس (خدمة اجتماعية و علم نفس) بالإضافة إلى توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم تتمثل في (تخصصات الاتصالات)، وجاء نص التويته التي نشرتها وزارة الحرس الوطني السعودي اليوم الاثنين 14 مارس 2022 كالآتي:

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

وظائف وزارة الحرس الوطني السعودية

وجاءت التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة الحرس الوطني السعودية 1443 والتي نشرتها اليوم حيث يمكن التسجيل في الوظائف عن طريق الولوج إلى موقع وزارة الحرس الوطني في المواعيد التي قدمناها لكم، وكذلك نقدم لكم الآن جميع الشروط المطلوبة من أجل القبول في الخدمة العسكرية وفقًا لما نشرته وزارة الحرس الوطني السعودية كالآتي:-