نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الوطني تعلن عن فتح باب القبول و التسجيل للوظائف العسكرية لحملة البكالريوس والدبلوم في المقال التالي
قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في الوظائف العسكرية، حيث أن الوظائف المتاحة متوفرة للمواطنين حملة الثانوية العامة وما يعادلها، وأيضًا لحملة الدبلومات الفنية وحملة البكالوريوس والدبلومات، وقد أعلنت الوزارة عن عدد من الشروط العامة المتاحة أمام المواطنين، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن رابط التقديم، بالإضافة إلى موعد التقديم على هذه الوظائف، لذا دعونا نوضح لكم عبر موقعنا الإخباري ثقفني كل ما يخص هذه الوظائف.
وظائف الحرس الوطني بالمملكة
قامت وزارة الحرس الوطني داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتحها باب التسجيل والقبول أمام المواطنين الراغبين للالتحاق بالخدمة العسكرية أمام المواطنين من مختلف المؤهلات وبمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك للرجال ولمدة قدرها خمسة أيام، حيث أن التقديم يبدأ من الأحد الموافق 17/8/1443 على أن يستمر التقديم إلى يوم الخميس الموافق 21/8/1443، ويتم التقديم والتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني داخل المملكة، وعلى المواطنين التسجيل على هذه الوظائف وإدخال البيانات المطلوب إدخالها بطريقة صحيحة، لأن أي خطأ في إدخال البيانات سيتم استبعاده، علمًا بأن رقم الجوال هو وسيلة أساسية للتواصل مع المتقدمين، لذا تأكد من إدخاله بشكل صحيح.
شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني
يجب أن يتوفر في المتقدمين الراغبين في الوظائف العسكرية عدد من الشروط والضوابط، وأتت هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية أصله ومنشأه.
- يجب أن يتمتع المواطن بسيرة حسنة وسلوكه طيب وغير محكوم عليه بأي جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
- يجب أن يكون لائق طبي.
- لا يقل سن المتقدمين عن 18 عام ولا يتعدى الشرط المحدد داخل الوظيفة.
- يجب أن يكون طول المواطن 160 سم، بحيث يكون طوله متوازن مع وزنه حسب المعايير الصحية الموجودة داخل وزارة الحرس الوطني.
- يجب ألا يكون المتقدم متزوج من سيدة غير سعودية.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل يناسب الوظيفة المطلوبة.
- ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية وجميع إجراءات القبول حسب المعايير والشروط التي تقوم وزارة الحرس الوطني بتحديدها.
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