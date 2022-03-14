نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق توكلنا الجديد وطريقة استخدام التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق توكلنا الجديد، قام تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة بالمملكة السعودية بالتأكيد على أهمية تحديث تطبيق توكلنا الجديد حتى يتمكن جميع المستخدمين من الاستفادة من جميع الخدمات الموجودة عليه بعد أن تم تحديث وتطوير هذا التطبيق من خلال المركز الوطني للمعلومات، حيث يعتبر من أهم التطبيقات الهامة لجميع المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية حيث يقوم بمعرفة عدد الإصابات نسب الشفاء من الوباء كما يسهل على العديد من المواطنين الإبلاغ عن الحالات ويتم استخدام تطبيق توكلنا في تصريح الخروج أثناء فرض حظر التجوال داخل البلاد، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تحديث تطبيق توكلنا الجديد.

تحديث تطبيق توكلنا الجديد

يجب على الجميع اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم ليتم تحديث تطبيق توكلنا حتى يتم إخبار جميع المواطنين من الأماكن التي يوجد فيها هذا الوباء يتمكن من المحافظة على صحته وبالتالي هذا التحديث له أهمية كبيرة سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

يتم تسجيل الدخول على متجر جوجل بلاي على هاتف الاندرويد أو الأب ستور.

يتم كتابة تطبيق توكلنا باللغة العربية أو الإنجليزية.

بعد تقوم بالضغط على مربع تحديث وبعد ذلك سوف تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات الموجودة فيه.

طريقة استخدام تطبيق توكلنا

في الخطوة الأولى نبدأ بتحميل تطبيق توكلنا على جوجل بلاي أو الأب ستور وذلك على الهواتف الذكية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على مستخدم جديد وتقوم بـ إضافة جميع البيانات المطلوبة منك لأنها عملية التسجيل.

ثم تقوم بكتابة رقم الجوال وسوف يتم إرسال رمز إلى الهاتف رمز التحقق يتم تفعيل الحساب.

بعد ذلك تقوم بتحديد مكان الإقامة على الخريطة وتقوم بالإجابة على الأسئلة.

بعد ذلك تقوم بتحديد عدد المكفولين والتابعين الموجودين في نفس المكان.