نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” نتائج القبول الموازي ” pdf و خطوات الإستعلام برقم الامتحاني 2022م في المقال التالي
نتائج القبول الموازي تزداد عليه عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات بجميع المحافظات العراقية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نشر نتائج القبول الموازي على الموقع الرسمي للوزارة على هيئة ملفات Pdf، والمقصود بالتعليم الموازي هو التحاق الطلبة بالجامعات الحكومية ولكن بحد أدني أقل من المحدد على أن يقوم الطالب بتعويض فرق المعدل مقابل رسوم وفقًا لشروط محددة.
خطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022م
بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج القبول الموازي على الموقع الرسمي للوزارة، نعرض فيما يلي خطوات الإستعلام عن النتائج إلكترونياً دون الحاجة للخروج من المنزل وبالتالي منع التجمعات وتوفير الوقت والمجهود، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- الضغط على أيقونة خدمات التعليم.
- البدء في الاستعلام عن النتائج عن طريق إدخال اسم الطالب رباعي و رقم الامتحاني.
- اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- اختيار أيقونة استعلام لتبدأ النتائج في الظهور.
شروط التحاق الطلاب بالتعليم الموازي بالعراق 2022م
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بقبول مايقرب من 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي والذين توافرت فيهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي
- لا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب التراكمي عن 3 درجات حتى يتم قبوله بالكليات الطبية.
- المجموع التراكمي للطالب لا يقل عن 4 درجات حتى يتم قبوله بكليات الهندسة.
- لا يقل الحد الأدنى للمجموع التراكمي للطالب عن 5 درجات حتى يتم قبوله بكليات العلوم.
- للقبول بباقي كليات ومعاهد العراق يجب ألا يقل الحد الأدنى للمجموع التراكمي للطالب عن 6 درجات.
مصاريف الجامعات بالعراق 2022
- طب الاسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض 875.000 دينار عراقي
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الطب والتكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- جميع الاقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
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