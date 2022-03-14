” نتائج القبول الموازي ” pdf و خطوات الإستعلام برقم الامتحاني 2022م

نتائج القبول الموازي تزداد عليه عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات بجميع المحافظات العراقية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نشر نتائج القبول الموازي على الموقع الرسمي للوزارة على هيئة ملفات Pdf، والمقصود بالتعليم الموازي هو التحاق الطلبة بالجامعات الحكومية ولكن بحد أدني أقل من المحدد على أن يقوم الطالب بتعويض فرق المعدل مقابل رسوم وفقًا لشروط محددة.

خطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022م

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج القبول الموازي على الموقع الرسمي للوزارة، نعرض فيما يلي خطوات الإستعلام عن النتائج إلكترونياً دون الحاجة للخروج من المنزل وبالتالي منع التجمعات وتوفير الوقت والمجهود، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم العراقية .

. الضغط على أيقونة خدمات التعليم.

البدء في الاستعلام عن النتائج عن طريق إدخال اسم الطالب رباعي و رقم الامتحاني.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار أيقونة استعلام لتبدأ النتائج في الظهور.

شروط التحاق الطلاب بالتعليم الموازي بالعراق 2022م

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بقبول مايقرب من 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي والذين توافرت فيهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي

لا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب التراكمي عن 3 درجات حتى يتم قبوله بالكليات الطبية.

المجموع التراكمي للطالب لا يقل عن 4 درجات حتى يتم قبوله بكليات الهندسة.

لا يقل الحد الأدنى للمجموع التراكمي للطالب عن 5 درجات حتى يتم قبوله بكليات العلوم.

للقبول بباقي كليات ومعاهد العراق يجب ألا يقل الحد الأدنى للمجموع التراكمي للطالب عن 6 درجات.

مصاريف الجامعات بالعراق 2022