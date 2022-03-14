خطوات عرض شهادات الطلاب من خلال منصة نور التعليمية برقم الهوية، يهتم كثير من أولياء الأمور بالمملكة السعودية بمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال من خلال منصة نور التعليمية بعد أن قام جميع الطلاب والطالبات بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي انتهت يوم 9 مارس مع اتباع كافة الإجراءات الوقائيه للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب والمعلمين حيث يمكن الاستعلام عن نظام نور الذي يعتبر من أهم المنصة التعليمية داخل المملكة السعودية وتساعد أولياء الأمور والمعلمين على التواصل ومعرفة الدرجات أبنائهم ومتابعة الدراسة طوال العام.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي بالتفصيل وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة نسيت كلمة السر أو كتابة اسم المستخدم في المكان المحدد لها.

بعد ذلك تقوم بكتابة برقم الهوية الخاص بـ ولي الأمر في المكان المحدد.

اتباع باقي التعليمات الموجودة أمامك وإضافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة التقارير ثم الضغط على الابن من خلال علامة التبويب الموجودة أمامك.

في الخطوة التالية تقوم بالضغط على تقارير أخرى ثم اختيار الأشعار والأكاديمي.

نتائج الطلاب نظام نور

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج عن النتائج من خلال رقم الهوية ثم اختيارا الاستعلام عن النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات وبالتالي سوف يتم تفعيل الرابط لا يتمكن الجميع من الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور برقم الهوية.

في الفترة الأخيرة قامت المملكة السعودية بالعمل على تطوير المنظومة التعليمية داخل البلاد يتم إضافة المرحلة التعليمية بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة وقامت بإنشاء العديد من الأنظمة والبرامج الهامة التي تقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين.