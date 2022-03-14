نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل النسخة الجديدة من النسخة السابقة PES eFootball 20021 التي طال انتظارها . منذ أن صرحت شركة KONAMI عن الموعد الرسمي الذي سيتم به طرح . إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد علي كافة المتاجر الرسمية كما أن لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد تأتي . بشكل مختلف كلياً في واجهتها الأمامية وتطوير كافة محتويات اللعبة الداخلية من لاعبين وشكل الملاعب . كما أن الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة تسمح به شركة كونامي عبر موقعها الرسمي بخطوات بسيطة سنتعرف عليها خلال سطور . مقال اليوم “بموقع ثقفني” كذلك بجانب الموعد الرسمي لطرح لعبة بيس 2022 موبايل علي كافة المتاجر الرسمية .

تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة لكافة أنواع الهواتف المتنوعة

صرحت شركة KONAMI بأن لعبة PES 2022 موبايل الجديدة سوف تكون متوافقة مع كافة الهواتف . الذكية المختلفة الأنواع كما أن متطلبات إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد فيما يخص مساحات التخزين والذاكرة العشوائية . هي نفسها لهواتف أيفون وهواتف هواوي ولكن زيادة مساحة التخزين ستتطلب توفير ما يقرب من 2GB الخاصة بالتحديثات الأخيرة . التي تمت علي لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد . أما فيما يخص كيف يتم تثبيت لعبة eFootball PES الجديدة ذلك ما سنتعرف عليه في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني ” . تلك الخطوات التي يتم تنفيذها علي أي متجر رسمي متوافق مع نوعية الجوال الخاص بك سواء أند رويد أو أيفون أو هواوي .

خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل

عبر أي متجر رسمي متوافق مع نوع الهاتف الخاص بك يتم اتباع خطوات تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل كالآتي :-

أي متجر رسمي يتم تسجيل الدخول عبر هاتفك ويجب أن تكون من خلال شبكة WiFi قوية .

كما بعد تسجيل الدخول يتم كتابة لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد بمربع البحث .

بمربع البحث . أذأ كنت تمتلك نسخة PES 2021 Mobile علي هاتفك يتم الاكتفاء بتحديث اللعبة فقط .

أذأ ما كانت هناك رسوم محددة للعبة eFootball PES علي المتجر يجب أن تقوم بدفعها عبر بطاقة الائتمان الخاصة بك .

كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل .

. تنتهي عملية تثبيت eFootball PES 2022 Mobile ببضع دقائق ويتم الاستمتاع بالنسخة الجديدة من اللعبة .

متطلبات لعبة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد

توفير مساحة تخزين داخلية علي هاتفك بقدر 4.5GB ولا تقل عن ذلك . كما تتطلب لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد مساحة ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 4 جيجا رام . كذلك يتم توفير هاتف ذكي ذو معالج رسومي متوسط بتقنية رباعية النواة . كما يجب أن يكون الهاتف نظام التشغيل الخاص به نظام 9 أو أكثر لتشغيل لعبة بيس 2022 موبايل . ومن خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 المحدثة

لكي ما يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة بشكل يومي حتي تصل كمية كوينز . eFootball PES 2022 Mobile لعدد 400 كوينز في الشهر الواحد ذلك عبر تسجيل دخولك علي لعبة بيس 2022 موبايل يومياً . كما لا يتم لعب أي مباراة في عملية تسجيل دخولك ونتعرف علي خطوات شحن بيس 2021 موبايل كالآتي :-

تسجيل الدخول يومياً علي لعبة PES 2022 موبايل .

. كما من خلال تخطي الصفحة الرئيسية للعبة يجب فتح قائمة GP يتم من خلالها اختيار خانة كوينز .

كذلك عبر القائمة السابقة يتم اختيار خانة شحن كوينز PES 2021 Mobile التي تمنحك عدد 10 كوينز بشكل يومي .

التي تمنحك عدد 10 كوينز بشكل يومي . وذلك لمدة خمسة أيام واليوم التالي لها يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة بعدد 20 كوينز .

بعدد 20 كوينز . واليوم التالي 30 من كوينز بيس 2022 لكي ما تكون عملية شحن بيس 2021 موبايل بعدد 100 بالأسبوع وفي الشهر تكون 400 كوينز .

من خلال لعب المباريات كيف تحصل علي كوينز في PES 2021

العدد المشار له سابقاً من شحن كوينز PES 2021 Mobile غير كافي لكي ما يتم شراء اللاعبين في بيس 2022 . ولكي ما يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة بعدد أكبر لشراء اللاعبين ذلك يكون عبر . الفوز بمباريات eFootball PES 2022 Mobile مرتين بالأسبوع تلك المباريات التي تطلقها شركة KONAMI عبر قائمة مباريات DAY . وذلك عبر دخولك علي لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد واختيار أيقونة MACH DAY . كما يتم ذلك عن طريق لعب المباريات مع لاعبين آخرين عن طريق الأنترنت . وفي حالة حصولك علي إيكون مومنت بيس 2021 لبعض اللاعبين المحترفين . يجب استغلالهم وذلك لمساعدتك في عملية شحن بيس 2021 موبايل . والحصول علي عدد ما يقرب من 200 كوينز كل 3 أيام .

تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل النسخة المنتظرة من شركة KONAMI منذ وقت طويل . حيث وفقاً للمعلومات المتداولة في وقت سابق سوف تكون اللعبة متاحة علي المتاجر الرسمية في شهر مارس الجاري .