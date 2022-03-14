عاجل- قوات دونيتسك تستعيد 90 بلدة تحت سيطرة القوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إصابة ستة أشخاص فى قصف أوكرانى على مناطق سكنية فى المدينة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت أمس 15 بلدة، مضيفة أن قواتها دمرت 14 نقطة لإطلاق النار للقوميين المتطرفين الأوكرانيين، بينما أجلت أكثر من 60 مدنيا من ماريوبل.

على صعيد متصل، أعلنت مدينة دونيتسك أن جيش أوكرانيا قصف المركز السكنى "فيرخنترويتسكويه" بمدافع الهاون، مشيرة إلى أن الأوكرانيين استهدفوا هذه البلدة بست قذائف من عيار 122 مم، كما قصفوا المركز السكنى "نوفوسيلوفكا" ومن ثم تم قصف المركز السكنى "فيرخنترويتسكويه".