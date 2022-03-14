الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

دوت الخليج :– قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن أعداد الأردنيين الذين عبروا من أوكرانيا والمتواجدين في دول جوارها يبلغ أقل من 50 شخص ويتم دراسة سبل عودتهم إلى الأردن.

وفي حديثه للمملكة السبت، أشار الناطق باسم الوزارة أبو الفول إلى أن خلية الأزمة في الوزارة تقوم بدراسة وتقييم الوضع يوميا لترفع التنسيبات اللازمة ويتم التعامل مع الأمور والتطورات أولا بأول حسب الواقع الفعلي.

وبين أن 1281 أردنيا وأفراد عائلاتهم خرجوا من أوكرانيا نحو دول مجاورة لها، وعاد منهم 452 إلى الأردن.

ولفت النظر إلى أردنيين فضلوا البقاء في أوروبا، وهناك من ارتأى التريث في دول جوار أوكرانيا.