HERE موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال من وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن حيث تزايدت عمليات البحث على جوجل لاجل معرفة تلك النتائج التي تم الكشف عنها مؤخراُ من وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج اون لاين

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً من عمليات عرض نتائج القبول الموازي إمام من سبق لهم التقديم على تلك النتائج، على أن يتم تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم المفعل خصيصاً لطلاب العراق لمساعدتهم على الحصول على النتائج التي تم عمليات رفعها بشكل ملفات pdf، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الطلاب والطالبات الواصل عددهم إلى 22 ألف طالب وطالبة بإمكانهم الان استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول بعد لبيان المؤكد على ان النتائج أصبحت محملة الان على مستوى جميع المحافظات العراقية، لذا نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن بالخطوات طرق الاستعلام والكشف عن تلك النتائج بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة من موقع الوزارة الرسمي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم بمنتهي السهولة الآن اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين عبر اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بك داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية