اعلان رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 جميع الاقسام في الجامعات العراقية بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 حيث يترقب عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء محافظات العراق بشكل عام في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية هذا العام 2022، وذلك بعدما تم الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق بطلبات القبول للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة التي تتضمن العديد من التخصصات التي يرغب الطلاب في الالتحاق تمهيدا للدراسة في الجامعات للعام الدراسي الجديد، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

إعلان نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 هذا العام في جميع أنحاء العراق، وذلك ليتم تلقي طلبات القبول بالجامعات للطلاب بناء على معدلات القبول في الجامعات التي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق بناء على الفترة التي تم تحديدها، وعلى الفور قد بدأت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق برصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي للطلاب تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، على أن يتم طرح النتائج رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي في العراق خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022

وقد نوهت وزارة التربية العراقية عن طرح النتائج الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع أنحاء العراق بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية، وذلك لسهولة استخراج النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالي مباشرة.