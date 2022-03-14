نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أشارت المصادر المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي ستعلن فى جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على ان نستعرض ونوافيكم على غرار هذا الامر الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2021/2022

عشرات الالاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور يباشرون بحثهم وراء التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، التي تم البدء على عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة استعداداً على نشر تلك النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان وزارة التربية والتعليم العراقية ستحدد رابط رسمي لتنزيل نتتائج الطلاب على شكل ملفات pdf ، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونيا ص بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

نتابع الان ونستعرض طرق الاستعلام والتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة ستعمل على توفير رابط الكتروني سيصبح بإمكان الطلاب الاعتماد عليه للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي اون لاين على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا الان فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوب ج للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج الكترونياً مع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية لم تحدد ميعاد رسمي للإعلان عن تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

نتائج الثالث المتوسط الخارجي

تتواصل على مدار الساعة مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل الى حد كبير بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين.