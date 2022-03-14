نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك التقديم على دعم ريف 2022 بالخطوات الفئات والمنتجات المدعومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف هو برنامج حكومي متخصص لدعم الأفراد والأسر المنتجة في القطاع الريفي داخل المملكة. ويعد البرنامج أحد برامج رؤية 2030 بالسعودية لتحقيق التنمية المستدامة. يستهدف هذا البرنامج صغار الأسر المنتجة والرعاة من ذوي الثروات الحيوانية المحدودة والمزارعين وأصحاب المناحل؛ حيث يقوم البرنامج بدعم هؤلاء دعماً مادياً غير مسترد. يهدف البرنامج إلى تنمية القطاع الزراعي والاهتمام بالمشاريع الريفية الصغيرة كخطوة ضمن خطوات دعم الاقتصاد السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030. يقع هذا البرنامج تحت إشراف وزارة البيئة والمياه الزراعية، والتي تعمل على وصول الدعم لمستحقيه بأسهل الطرق. يتساءل الكثيرون عن شروط الحصول على دعم ريف وطرق التقديم وقيمة الدعم. في السطور القادمة سنشرح تفصيلاً كل ما سبق وأكثر.

شروط الحصول على دعم ريف:

أن يكون المنتفع سعودياً أو يحمل بطاقة التنقل. ألا يكون عاملاً بأي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. أن يكون المتقدم عاملاً بإحدى المهن في المجال الزراعي. كذلك أن يتبع محل سكن المتقدم المناطق الإدارية المشمولة بالدعم. أن يقدم المنتفع ما يثبت أهليته للعمل بالمجال الزراعي. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة. أن يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي. عدم وجود سجل تجاري باسم المتقدم.

طريقة التسجيل و التقديم على برنامج دعم ريف:

ادخل على المنصة الإلكترونية الرسمية لدعم ريف من هنا . انقر على “ابدأ بطلب الدعم”. ستفتح صفحة إنشاء حساب جديد على المنصة. ادخل البيانات المطلوبة لإكمال التسجيل وهي رقم الهوية ورقم الجوال وكلمة المرور للحساب الجديد. انقل رمز التحقق داخل المربع ثم اضغط تسجيل الدخول. بعد لحظات ستصلك رسالة تأكيد على رقم هاتف الجوال الذي أدخلته. ثم ادخل رمز التحقق الموجود بالرسالة على المنصة. ثم بعد إنشاء الحساب بشكل صحيح، قم بإدخال بيانات حسابك المصرفي. يتم تفعيل الحساب تلقائياً بعدها. ابدأ بالاطلاع على كافة المشاريع وبرامج الدعم الخاصة بها. ثم اختر برنامج دعم ريف الأنسب لك ثم قدم على برامج التنمية الريفية.

قيمة الدعم المادي من برنامج ريف ومواعيد استلامه:

كما سبق وأن ذكرنا، فإن الدعم المادي من برنامج ريف هو دعم غير مسترد؛ فلا حاجة لإعادة سداد المال لاحقاً طبقاً لما نشره الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر [email protected] . يمثل الدعم المادي نسبة 10% من رأس المال بطلب الدعم وذلك بحدٍ أقصى 54 ألف ريال سعودي سنوياً.

عند تفعيل حساب منصة ريف وربطه بنجاح مع الحساب البنكي الخاص بالمستفيد، وبعد قبول طلب الدعم عند تحقيق شروط الاستحقاق وتقديم المستندات المطلوبة يتم تحويل مبلغ الدعم تلقائياً من المنصة إلى الحساب البنكي. تتم التحويلات بدايةً من يوم 1 إلى يوم 10 في الشهر الميلادي. يستغرق الرد على طلب الدعم بعد الفحص والتحقيق 60 يوم عمل.

خطوات الإعتراض على النتائج الأهلية:

في بعض الأحيان قد تأتي نتيجة طلب الدعم “غير مستحق للدعم”. لا تقلق فذلك لا يعني بالضرورة أنك غير مستحق، فقد تظهر هذه النتيجة بسبب عدم دقة المعلومات ووضوحها أو نقصها. إن كنت متأكداً من أنك مستحقاً للدعم وأنك مستوفٍ لكل الشروط المطلوبة ولديك كل المستندات يمكنك تقديم اعتراض على النتائج الأهلية من دعم ريف بالطريقة التالية:

ادخل على الحساب الخاص بك على منصة ريف. اختر من القائمة بجانب كلمة “غير مستحق للدعم” كلمة “الأهلية والاستحقاق”. ثم انقر سجل الأهلية ثم تفاصيل. خلال مدة محددة تظهر على الشاشة املأ خانة الإعتراض بالبيانات المطلوبة. بعد النظر في طلبك وإن ظهرت أهليتك للاستحقاق يتم تحويل مبالغ الدعم بأثر رجعي على حسابك المصرفي.

المستندات المطلوبة للتقديم على الدعم:

وثيقة عمل حر. شهادة الميلاد. العنوان الوطني. حساب الآيبان. دراسة جدوى للمشروع صحيحة كلياً.

الأهداف العالمية لبرنامج دعم ريف:

بجانب الأهداف المحلية للبرنامج؛ يطمح القائمون عليه في تحقيق أهداف عالمية من شأنها رفع حال المجتمع السعودي عالمياً. نجح البرنامج حتى الآن في تحقيق 8 أهداف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي:

القضاء على الفقر. القضاء على الجوع. تحقيق الاكتفاء الذاتي. تشجيع العمل اللائق والنمو الاقتصادي. إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة. دعم الحفاظ على الحياة في البر وتحت الماء. عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. المساواة بين الجنسين.

المنتجات التي يدعم البرنامج أصحابها:

في القائمة التالية نوضح المنتجات التي تُكسب أصحابها حق الانتفاع المادي من دعم ريف وهي:

البن العربي.

الألبان ومشتقاته.

منتجات ومصنوعات الجلود.

منسوجات وصناعات الصوف.

الثروة السمكية.

جميع أنواع التمور ومشتقاتها.

الفواكه (الفراولة والعنب والليمون والمانجو).

سعف النخيل.

الأخشاب.

البهارات المحلية على اختلاف شاكلتها.

النحل والعسل والمناحل.

أي منتجات من النباتات.

المنتجات الحرفية.

الورد (الفل الجيزاني والورد الطائفي).

المواشي.

المحاصيل المطرية.

المحاصيل البعلية ( الذرة الرفيعة والحبحب البعلي والقمح والدخن والسمسم).

منتجات الأسر المنتجة أو منتجات القيمة المضافة.

تشمل منتجات الأسر المنتجة هي الأخرى قائمة فرعية طويلة مليئة بالمنتجات المدعومة. لنتعرف عليها:

زيت السمسم المخللات المربى زيت اللوز الدبس الخل اللبنة الزبدة الجبن القشدة

أشكال الدعم من برنامج ريف:

لا يأتي دعم ريف في صورة مال فقط، وإنما يأتي في صورتين إحداهما وهي الصورة الأكثر شيوعاً هي الدعم المادي.

يأتي الدعم إما في صورة مال والذي تبلغ ميزانيته أكثر من 8.5 مليون ريال سعودي خلال 7 سنوات. والصورة الثانية هي دعم المزارعين والعاملين بالمواشي والصيادين عن طريق تطوير المنتج وتوفير الخدمات والأدوات اللازمة للنهوض بالمشاريع الريفية. يستهدف البرنامج دعم 50 ألف منتج زراعي ومزارع و ممتهن طبقاً للأمين العام لبرنامج التنمية الريفية.

الفئات والأشخاص المستحقين للدعم من البرنامج:

العاملون بالزراعة ممن يملكون مساحة زراعية قدرها أقل من 10 هكتار أو 100 دونم وفي نفس الوقت هم القائمون على زراعتها. صيادو الأسماك ممن يمتلكون أقل من 4 وحدات صيد صغيرة يعملون عليها. كذلك مربو الماشية والرعاة ممن يملكون أقل من 500 رأس ضأن وماعز، أو أقل من 50 رأس إبل وأبقار. كذلك مربو النحل وأصحاب المناحل على أن تكون المناحل تقليدية أو مناحل حديثة قليلة الوحدات. ربات البيوت. الأسر المنتجة. الحرفيون. المتقاعدون والعاطلون عن العمل.

أبرز المنتجات المدعومة من دعم ريف طبقاً للميز النسبية لمناطق المملكة:

منطقة القصيم:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة عسير:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

تطوير وصناعة المحاصيل البعلية.

تنمية زراعة وتجارة الورد.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

تصنيع وتسويق البن العربي.

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

منطقة الرياض:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة الباحة:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

تطوير وصناعة المحاصيل البعلية.

تنمية زراعة وتجارة الورد.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

تصنيع وتسويق البن العربي.

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

منطقة مكة المكرمة:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

تطوير وصناعة المحاصيل البعلية.

تنمية زراعة وتجارة الورد.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

تصنيع وتسويق البن العربي.

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

منطقة المدينة المنورة:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

تنمية زراعة وتجارة الورد.

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة نجران:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة الحدود الشمالية:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة الجوف:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة تبوك:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة حائل:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

المنطقة الشرقية:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

منتجات الأسر المنتجة.

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

قطاع صغار مربي الماشية.

منطقة جازان:

منتجات النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

تطوير وصناعة المحاصيل البعلية.

تنمية زراعة وتجارة الورد.

منتجات الأسر المنتجة.

قطاع صغار مربي الماشية.

تصنيع وتسويق البن العربي.

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

للاستفسارات وطلب المساعدة فيما يتعلق بالتسجيل على البوابة الإلكترونية والتقديم على طلبات الدعم اتصل على رقم دعم ريف الموحد 19930 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

قدم على الطلبات بنفسك بمساعدة فريق الدعم، واحذر التعامل مع المواقع الوسيطة والحسابات المشبوهة التي قد تقوم بالنصب.

يمكنك متابعة آخر الأخبار عن طريق الحساب الرسمي لبرنامج دعم ريف على تويتر هنا، كما يمكنك التواصل معهم على تويتر عن طريق التغريدات أو الرسائل.