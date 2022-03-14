نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول في المقال التالي
موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 حيث تعتبر نتيجة القبول الموازي 2022 من أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث خلال الفترة الحالية، حيث يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق بسبب نتيجة القبول الموازي وذلك لأنها تعتبر من أهم النتائج المصيرية بالنسبة للطلاب، فـ على أساسها يستطيع الطالب اختيار الجامعة التي يرغب بها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن رفع النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولأننا نحرص عليك عزيزي القارئ سوف نستعرض خلال مقالنا اليوم كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة القبول الموازي 2022.
موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022
حرصًا من الوزارة على تقديم مصلحة الطلاب وتوفير الراحة لهم، قد عملت الوزارة على إتاحة نتيجة القبول الموازي على موقعها الإلكتروني الرسمي بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول على النتيجة، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة:
- في البداية يتم التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- بعد الدخول إلى الموقع يتم تحديد رمز الاستعلام عن الخطوات الأولية الخاصة بنتائج القبول الموازي.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.
- إدخال رقم الاختبار أو تحديد القسم الذي ينتمي الطالب إليه.
- وأخيرًا يتم الضغط على زر “استعلام” والانتظار بضع ثوان حتى يتم تحميل النتيجة بصيغة pdf.
معدلات القبول الموازي في الجامعات العراقية
- 99٪ معدل القبول بكلية طب بغداد.
- 98,8٪ معدل القبول بكلية طب الكندي.
- 98,67٪ معدل القبول بكلية طب النهرين.
- 99,5٪ معدل القبول بكلية طب البصرة.
- 97,93٪ معدل القبول بكلية طب الزهراء.
- 98,33٪ معدل القبول بكلية طب الموصل.
- 98,33٪ معدل القبول بكلية طب الكوفة.
- 98,17٪ معدل القبول بكلية طب تكريت.
- 98,17٪ معدل القبول بكلية طب الأنبار.
- 98,33٪ معدل القبول بكلية طب العراقية.
- 98,35٪ معدل القبول بكلية طب كربلاء.
- 98,67٪ معدل القبول بكلية طب ذي قار.
- 98,50٪ معدل القبول بكلية طب كركوك.
- 98,64٪ معدل القبول بكلية طب واسط.
- 98,17٪ معدل القبول بكلية طب ميسان.
- 98,17٪ معدل القبول بكلية طب المثنى.
- 98,22٪ معدل القبول بكلية طب الفلوجة.
- 98,00٪ معدل القبول بكلية طب نينوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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