موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول 

موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 حيث تعتبر نتيجة القبول الموازي 2022 من أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث خلال الفترة الحالية، حيث يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق بسبب نتيجة القبول الموازي وذلك لأنها تعتبر من أهم النتائج المصيرية بالنسبة للطلاب، فـ على أساسها يستطيع الطالب اختيار الجامعة التي يرغب بها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن رفع النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولأننا نحرص عليك عزيزي القارئ سوف نستعرض خلال مقالنا اليوم كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة القبول الموازي 2022.

موقع الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022

حرصًا من الوزارة على تقديم مصلحة الطلاب وتوفير الراحة لهم، قد عملت الوزارة على إتاحة نتيجة القبول الموازي على موقعها الإلكتروني الرسمي بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول على النتيجة، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة:

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. بعد الدخول إلى الموقع يتم تحديد رمز الاستعلام عن الخطوات الأولية الخاصة بنتائج القبول الموازي. إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها. إدخال رقم الاختبار أو تحديد القسم الذي ينتمي الطالب إليه. وأخيرًا يتم الضغط على زر “استعلام” والانتظار بضع ثوان حتى يتم تحميل النتيجة بصيغة pdf.

معدلات القبول الموازي في الجامعات العراقية