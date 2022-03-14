عيد الام 2022 رسائل جديدة وصور مميزة متي عيد الام في جميع الدول العربية

عيد الام 2022 هو يوم مميز تم تخصيصة من اجل الاحتفال بالام وتقدير جهودها، وبالرغم من كون وجود الام في الحياة في حد ذاتة عيد، إلا إن الصحفي المصري علي امين هو صاحب فكرة يوم الام والاحتفال بها، حيث دعي الي تلك الفكرة بعد إن قامت سيدة مصرية بزيارتة في مكتبة بالعمل، واخذت تروي له تفاصيل حياتها بعد أن رحل عنها زوجها وتوفي وهي في مقتبل العمر وكان اطفالها صغار للغاية، ورفضت السيدة اي عروض للزواج من اجل تربية الاولاد واكمال رسالتها علي الوجة الاكمل دون توزيع او مشاركة الوقت مع غيرهم، وظلت ترعاهم حتي تخرجوا من الجامعة إلا أنهم تزوجوا ورحلوا بعيدا وتركوها وحيده، ولذلك دعي علي امين الي تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالامهات في مصر وجميع الدول العربية، واليكم العد التنازلي للاحتفال المنتظر في شهر مارس من كل عام.

عيد الام 2022 رسائل جديدة

بمناسبة اقتراب عيد الام 2022 اليكم بعض الرسائل النصية SMS والأفكار المبتكرة والحصرية لتقديمها للامهات، حيث يتحتفل الوطن العربي بيوم الام في شهر مارس من كل عام، وبشكل اوضح في يوم 21 من مارس، وتأتي الاحتفالات بالام في صورة تخصيص وقت لها وتقديم الشكر والعرفان لما قدمته لنا، ويعتبر يوم 21 مارس يوم الام في مصر والدول العربية.

أفكار هدايا عيد الام 2022

اعتقد إن اثمن واغلي هدايا وجدت وسوف توجد علي الارض لن تكفي لنقدمها للامهات، فقد قدمت لنا روحها وقلبها وصحتها من اجل سعادتنا فقط ودون اي مقابل اخر، ولا يمكن إن نعبر لها بالهدايا عن قيمتها التي لا تقارن بالماس، إلا ان الهدية مجرد رمز فقط لتقديرها في يومها المميز والمخصص لها، واليكم افكار لهدايا عيد الام 2022 بعضها معنوية وبعضها مادية

الحب والطاعة والسؤال عنها دائما.

التواجد معها قدر المستطاع وتوفير الوقت لها خصيصا.

الجلوس تحت قدميها في مرضها.

تقديم كافة سبل الراحة لها.

قطعة ذهبية (خاتم، سلسلة، حلق)

باقة ورود مميزة.

كتابها المفضل اذا كانت من عشاق القراءة.

تطوير غرفتها قدر الإمكانيات المتاحة.

تقديم احدي الاجهزة المنزلية لمساعدتها في أعمال المنزل.

متي عيد الام في جميع الدول العربية

ونتيح لكم العداد التنازلي لاستقبال عيد الام، حيث يتغيير يوميا ليوضح لكم كم باقي علي عيد الام 2022