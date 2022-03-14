الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى فى تعز

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الإعلامى لمحور تعز- فى بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية- بأن الجيش اليمنى أحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى فى جبهة الأقروض جنوبى تعز، وقتل أحد العناصر المتسللة. وفى وقت سابق، لقى 8 من عناصر ميليشيا الحوثى مصرعهم فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى شمال مدينة تعز. وأفاد مصدر عسكرى يمنى بأن قوات الجيش هاجمت مواقع للمليشيات وأسفر الهجوم عن مصرع 8 من عناصر المليشيات بينهم قناص.

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