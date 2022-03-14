"الله معنا".. مأساة عائلة لبنانية "مكفوفة" وبلا عائل

أن تتحدث في بلد الأزمات الخانقة عن عائلة تعيش صعوبات حياتية فهذا أمر أصبح عاديا، أما أن تتحدث عن عائلة بأكملها فاقدة للبصر في وحشة أزمة لبنان، فهذا يلخص قصة مطعمة بالمآسي والأوجاع في بلاد الأرز.

قصة تختلف بمضمونها عن غيرها من القصص، لأنها واقعية أولا، وثانيا لكون "أبطالها" 3 شبان "بعمر الورد"، من مكفوفي البصر والفاقدين للمعيل والمسؤول منذ نعومة أظافرهم.

ففي قضاء الضنية شمالي لبنان، فوق المرتفعات المطلة على مدينة طرابلس، وتحديدا في بلدة بقرصونة، تعيش عائلة في ظروف صعبة للغاية، من والد مبصر رحل قبل 7 سنوات وأم مبصرة فقدت القدرة على العمل لإعالة هذه العائلة، بعد أن أمضت جزءا كبيرا من حياتها في إعداد الطعام والمؤونة للمنازل المجاورة والجيران بمقابل، لكنها توقفت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية التي كانت تستخدمها في مهنتها.

والآن عائلة هاشم مؤلفة من 3 شبان من مكفوفي البصر منذ الولادة، أكبرهم محمد (37 سنة)، وشقيقاه أحمد وهاشم، وقد ولدوا جميعا في الظروف نفسها لأسباب عجز الطب عن كشفها، وأجمع معظم الأطباء الذين تابعوا حالتهم في لبنان على أن الحالة هي تلف في شبكية العينين لكل منهم منذ الولادة.

موقع "دوت الخليج" تحدث إلى أفراد العائلة التي تعاني ظروفا حياتية صعبة، في منزل لا يدخله نور الكهرباء ولا ضوء المولدات البديلة، وسط انقطاع تام عن العالم، خصوصا التلفزيون.

وقال محمد: "لم نعد نستمع إلى الأخبار، وفقدنا التواصل مع العالم الخارجي، كما تغيب عنا أبسط مقومات العيش الكريم، وحتى التدفئة في الشتاء أصبحت مستحيلة، بعد نفاد الحطب من المنزل".

وتابع الأخ الأكبر: "كنت أساعد أمي بإعالة عائلتي، فأنا تعلمت في طفولتي صناعة سلال القش للزينة عندما دخلت مؤسسة دار الأيتام الإسلامية في مجمع خاص. ساعدتني هذه المهنة طيلة أعوام في كسب الرزق لكنها توقفت اليوم".

وأشار محمد إلى عدم استطاعته تأمين المواد الأولية، خصوصا القش والخيوط، من بيروت، بعد أن تضاعفت أسعارها عدة مرات.

وأضاف: "لم يتمكن أشقائي من تعلم المهنة، فاكتفيت أنا بمساعدة والدتي لتخطي الظروف الصعبة التي نعيشها".

وقالت الأم وهيبة هاشم لموقع "دوت الخليج": "لم أشكُ يوما من تربية أبنائي حتى كبروا وصاروا شبابا، وكنت دوما إلى جانبهم، إنما الآن ساء وضعنا مع توقفي عن العمل في إعداد المؤونة والأكل للجيران والزبائن".

وتابعت: "شقيقي كان يؤمن لنا الكهرباء من المولد، إلا أن ارتفاع سعر المازوت لا يسعفنا إلا بالقليل من الوقت".

وختم محمد مقاطعا والدته: "وضعنا صعب، إلا أن الله دائما معنا وإلى جانبنا".