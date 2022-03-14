تحطم طائرة مقاتلة عسكرية في تايوان

تحطم طائرة مقاتلة عسكرية في تايوانتحطمت مقاتلة عسكرية وسقطت في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن القوات الجوية في تايوان قولها في بيان “إن مقاتلة من طراز ميراج 2000 فرنسية الصنع تحطمت وسقطت بالبحر بعد فترة قصيرة من إقلاعها من قاعدة تشيهانغ الجوية في مقاطعة تايتونغ بسبب مشكلات ميكانيكية وتم إنقاذ الطيار”.

وهذا ثاني حادث من نوعه لطائرة مقاتلة في غضون ثلاثة أشهر في تايوان.