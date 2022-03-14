نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات التأمينات الاجتماعية السعودية الجديدة بشأن المستحقين وأفراد أسرهم في المقال التالي

تحديثات التأمينات الاجتماعية السعودية تم الإعلان عنها في الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التحديثات بشأن مستحقات الأفراد والعائلة وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة سواء للتسجيل أو للسداد في اشتراك التأمينات الاختياري. تحديثات التأمينات الاجتماعية السعودية تهدف التأمينات الاجتماعية السعودية دائمًا إلى توفير كل ما يعزز الحماية التأمينية لمشتركيها ولأفراد أسرهم وتسعى دائمًا إلى تحسين إجراءات التسجيل والسداد وغيرها.

ومن هذا المنطلق جاءت تحديثات التأمينات الاجتماعية الجديدة وأبر ما جاء فيها فيما يلي.

بالنسبة لمستحقي المعاش من أفراد أسرة المستحق المتوفى أو مستحقي العائدة بإمكانهم الجمع بين أنصبتهم من المعاش وبين رواتبهم من العمل بحد أقصى 3000 ريال سعودي، أما الأرملة فتستطيع الجمع بين نصيبها من معاش الزوج وراتبها أو دخلها من العمل كاملين دون حد.

والعائدة هي عبارة عن مبلغ مالي يصرف بشكل شهري لشخص مصاب إما بعجز كامل أو جزئي لكنه مستديم، أو يتم صرفه للأسرة في حالة وفاة الشخص نتيجة للإصابة. إجراءات التسجيل في اشتراك التأمينات الاختياري تشمل تحديثات التأمينات الاجتماعية السعودية بعض الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الاختياري.

أصبح بإمكان المشترك اختياريًا في التأمينات سداد الاشتراك المستحق عن الشهر في مدة أقصاها يوم 15 من الشهر التالي وذلك دون تعرضه لدفع غرامات.

إذا أراد المشترك تغيير شريحته للعام الجديد سواء للشريحة الأعلى أو الأدنى يستطيع تقديم طلب تعديل للشريحة وذلك يكون قبل بدء العام التأميني الجديد المراد تغيير الشريحة فيه ويستمر استقبال الطلبات بحد أقصى نهاية شهر يناير من العام الجديد.

إذا قام المشترك اختياريًا بسداد كافة المستحقات عن الاشتراكات خلال الفترة السابقة لوفاته أو إصابته بالعجز ففي هذه الحالة تتم معاملته باعتباره ما زال على رأس عمله.

لم يعد هناك تقيد بخمس سنوات من خلال ترك العمل لتقديم طلب الاشتراك الاختياري، فأصبح بإمكان تارك العمل الاشتراك بشكل اختياري قبل بلوغه سن الستين.

إن كان أحد المستفيدين له نصيب من معاش متوفى وكذلك له عائدة مستحقة نتيجة لكونه عاجز عن الكسب فقد أصبح بإمكانه الجمع بينهما. عمر شويل - جدة تحديثات التأمينات الاجتماعية السعودية الجديدة بشأن المستحقين وأفراد أسرهم - ثقفني

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