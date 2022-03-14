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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توافر إمكانية التقديم علي وظائف مراقبين المحوسبة من هيئة تقويم التعليم والتدريب ، وذلك من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب وظائف ، الشواغر المعلنة متاحة لكلال الجنسين من السعوديين رجال ونساء ، ويكون التقديم علي مسمي مراقبين اختبارات المحوسبة بعدة مدن علي مستوي المملكة العربية السعودية ، وترعي هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية من حيث تقديم المناهج والتدريبات والاختبارات المهنية ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي خطوات التسجيل في وظائف المراقبين والمراقبات من هيئة تقويم التعليم ، كذلك يمكنكم الاطلاع علي اختبار الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عبر موقعنا ثقفني.

وظائف مراقبين المحوسبة من هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني عن باب فتح التوظيف لشغل وظائف مراقبين ومراقبات :

سيكون التوظيف للمتقدمين بنظام التعاون.

المسمى الوظيفي للشواغر المتاحة هو : مراقب مقر اختبارات المحوسبة و مراقبة مقر اختبارات المحوسبة.

أماكن العمل المطلوب شغل وظائف بها في مدن : الرياض أملج. الوجه. حفر الباطن. الجبيل. الخفجي. الاحساء. الدمام. الليث. القنفذة. الطائف. مكة المكرمة. جدة. المجمعة. شقراء. القويعية. الأفلاج. وادي الدواسر. حقل. الخرج.



يستمر التسجيل اعتباراً من اليوم الإثنين 14 مارس 2022 م ، والموافق 11 شعبان 1443 هـ وحتي اكتمال العدد المطلوب للتقديمات.

شروط التسجيل في الوظائف

تضع الهيئة مجموعة من الاشتراطات للتقديم في الشواغر المعلنة كالآتي :

أن يكون المتقدمين للتوظيف من حملة شهادة البكالوريوس في الإدارة والحاسب الآلي على الأقل. يشترط في المتأهل الالتزام بكافة المسئوليات الواجبة تجاهه. القيام بمهام وظيفية مثل : تسجيل الطلاب قبل دخولهم قاعة الاختبار.

العمل على توجيه كافة الطلاب.

مسئول عن مراقبة الطلاب. كذلك يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. تشترط الهيئة أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. ألا يكن قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.

خطوات الترشيح علي وظيفة مراقب لدي هيئة تقويم التعليم والتدريب

يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب للتقديم في وظائف مراقبين اختبارات المحوسبة :

الدخول إلي رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب توظيف. وضع اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط علي تسجيل دخول. التسجيل بالموقع إن لم يكن لديك حساب مسبق. من الصفحة الرئيسية لمبوب خدمات التوظيف نختار مسمي مراقب اختبارات للجنسين. يتم مليء بيانات الاستمارة المطلوبة ورفع الملفات المحددة مثل المؤهل الدراسي وغيرها. اختيار المنطقة التابع لها جغرافياً حسب احتياجات الهيئة كما هو موضح بالفقرة الثانية. التأكد من صحة كافة البيانات وبيانات الاتصال الخاصة بك. أخيراً تضغط تقديم.

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة الطلبات المقدمة وتحديد مواعيد مقابلة شخصية للمرشحين.