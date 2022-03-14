حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة 2022. من أبرز الأمور التي يبحث عنها الكثيرين فهو أحد المعارض المقامة في المملكة ويكتسب أهميته بسبب زيادة مجموعة من الناس إليه ويحظى باهتمام كبير من داخل وخارج المملكة. حيث أن القهوة والشكولاتة من أكثر السلع أهمية في العالم.

معرض القهوة والشوكولاتة 2022

هو أبرز الفعاليات التجارية تستهدف صناع الشكولاتة والقهوة بالمملكة والعالم. فهما من السلع المهمة لدى الكثيرين ويستقطب أكثر من 300 جهة محلية ودولية في أكثر من 40 دولة حول العالم. وتترتب الفعاليات بجدول زمني لعرض أحدث المنتجات وفقًا لآفاق جديدة في المملكة. إلى جانب الترويج لبعض الماركات العالمية التي تخص القهوة وصناعة الشكولاتة بهدف زيادة المبيعات. ويتصف المعرض بالأجواء الفريدة التي تجمع التجار مع الصناع والمستهلكين.

حجز تذاكر معرض القهوة والشكولاتة 2022

يمكن التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

التوجه للموقع الرسمي الخاص بمعرض القهوة والشكولاتة.

النقر على الحساب ثم النقر على تسجيل وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال والمدينة والشركة والمنصب وكلمة المرور ثم التأكد أنك لست روبوت ثم النقر على تسجيل.

أسعار تذاكر معرض القهوة والشكولاتة 2022

يوجد عدة أنواع للتذاكر، ويختلف السعر ما بين نوع وآخر على النحو الآتي:

تذكرة Coffee Aficionados Ticket (VIP): بقيمة 380 ريال مع إمكانية صف السيارات للضيوف. والحصول على بطاقة دخول VIP. والدخول لونغ VIP. ودخول بعض مناطق الفعليات. و الحصول على كوب قهوة مجانًا.

تذكرة The Coffee Fanatic بقيمة 50 ريال تسمح لك بالدخول لمرة واحدة فقط.

تذكرة The Nooners Ticket بقيمة 40 ريال تسمح لك بالدخول لمرة واحدة فقط.

تذكرة The TickFlex بقيمة 60 ريال وتسمح لك الدخول لمرة واحدة في أي يوم من 4 مساءً وحتى 11 مساءً (8 ديسمبر). ومن 2 مساءً حتى 11 مساءً (من 9 حتى 12 ديسمبر).

طريقة حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة بلاتينيوم لست

يمكن الحجز بالخطوات الآتية: