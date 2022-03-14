شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة وخطوات التسجيل فيه 1443 في السعودية

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة جاءت بعد طرح وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط بهدف تقديم الدعم المادي إلى من يستحق من الأسر المحتاجة الفقيرة والأفراد العاطلين عن العمل الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية لرفع المستوى المعيشي لهم في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم الدعم لهم من خلال دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية و مدى تطابق شروط البرنامج عليهم بالإضافة إلى ذلك تقديم العديد من الخدمات الأخري والتي تتمثل في تدريب و تأهيل الأفراد للحصول على وظائف عمل مختلفة سنتعرف ويإكم من خلال مقالنا عن شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة وطريقة التسجيل فيه فتابعونا.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443

وضعت مجموعة من الشروط تخص المرأة المتزوجة لكي تستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد وهذه الشروط تتمثل على النحو التالي:

تقديم ما يثبت مستند طلاق المرأة أو هجرة الزوج أو تعليقها. أن تكون المرأة سعودية الجنسية و زوجها أيضا سعودي الجنسية ومقيمان على أراضى المملكة. لا يتعدى الأجر الشهري للمتزوجة الحد المانع المحدد من قبل الضمان الاجتماعي. في حالة إذا كانت المرأة المتزوجة من شخص سعودي و لديها أولاد يشترط أن يكون زوجها غير قادر على العمل. يسرف الدعم للمرأة المتزوجة في حالة وفاه الزوج وتعول أبناء. كما يجب أن تكون المرأة في عمر الشيخوخة لكي تستفيد من الضمان الاجتماعي. المرأة التي لا تمتلك سجل تجاري أو مهنة تستحق دعم الضمان الاجتماعي. تحصل على الدعم من الضمان الاجتماعي المرأة المتزوجة التي يبلغ عمر ما فوق 35 عاما. ويشترط على المرأة المطلقة أن يكون طليقها سعودي الجنسية. المرأة المطلقة يجب أن تكون قائمة على أراضي المملكة. ألا يتعدى عمر المرأة المطلقة 65 عاما من اجل الحصول على الدعم من الضمان الاجتماعي. يتم إلغاء الدعم للضمان الاجتماعي في حال زواج المرأة المطلقة مرة اخرى.

كيفية التسجل للمرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لكل مرأة متزوجة ترغب في التسجيل يجب أن يتم التسجيل بطريقة إلكترونية للاستفادة من الخدمات المتاحة على الموقع وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي ثم الذهاب نحو خدمة تسجيل الدخول.

انقر على “تسجيل جديد “.

ادخل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

ثم اكتب كلمة المرور مع التأكيد عليه.

كتابة رمز التحقيق في الخانة المخصصة له.

الموافقة على الشروط و ضوابط بالضغط على موافق.

ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

التالي اتبع التعليمات المطلوبة من خلال الموقع.

وبعد تسجيل الدخول على البوابة الرئيسية.

اضغط على الملف الموحد من خلال شريط الأدوات العلوي.

إدخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

كما يجب التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها.

قم بالنقر على خيار تقديم البيانات.

ثم اضغط على تعبئه بيانات المنازل.

وبعد ادخل البيانات المطلوبة.

ثم العودة لواجهة الحساب و الذهاب لقائمة البرنامج من الموقع والتقديم على البرنامج المناسب.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة

قيمة الراتب من الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة تحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي: