نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت وزارة الموارد البشرية باب التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أمام الفئات المستحقة التي ينطبق عليها شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي، وقد أرست ذلك النظام الجديد بما يتفق مع أهداف الحماية الاجتماعية التي تقتضي بتوفير المتطلبات الأساسية للأسر الأشد احتياجًا وأكثر استحقاقًا لمعاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير الفرص التدريبية للأفراد القادرة منهم على العمل، بحيث تتمكن من الحصول على فرصة عمل مناسبة تدر عليهم الدخل الشهري، الذي يوفر لهم الاستقرار ويحولهم من حالة الاحتياج والبطالة إلى أفراد منتجة قادرة على العمل وتحمل تكاليف الحياة.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

لا يزال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور متاح حتى الآن، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية التسجيل في الضمان المطور حتى 23 مايو 2020 القادم، وهو موعد إغلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتوقف استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت على أنه سيتم في خلال تلك الفترة نقل المستحقين المستوفين شروط الضمان المطور بشكل تدريجي، بعد التأكد من الأهلية ودراسة الحالات.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي

تتلخص طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي في الخطوات التالية:

أولا فتح رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. تسجيل البيانات المطلوبة ثم إدخال رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال. انتقل إلى الملف الواحد ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة. وافق على شروط الضمان الاجتماعي المطور والأحكام. قدم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ثم تابع الطلب.

شروط التقديم على الضمان المطور

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني شروط التقديم على الضمان الاجتماعي:

التقديم في الضمان المطور متاح للمواطنين السعوديين فقط المقيمين بشكل دائم على أراضيها، ولكن مع بعض الاستثناءات.

الدخل الشهري لابد ألا يتجاوز الحد الأدنى المحتسب، الذي يقدر ب 1100 لرب الأسرة، و 550 للفرد الواحد.

الالتزام بفرص التدريب والتأهيل التي تحددها الوزارة للأفراد القادرين.

الإقامة خارج دور ومراكز الإيواء.

الالتزام بتقديم ما تتطلبه الوزارة من الخدمات التعليمية والصحية.

ألا يمتلك المتقدم أصول عالية القيمة.

رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

منذ إعلان الموارد البشرية عن تفعيل النظام الجديد، وقد أتاحت التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أطلقت تلك المنصة الجديدة لتعمل مع المنصة القديمة بشكل متوازي في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، ليتم دراسة الحالات والتأكد من الأهلية واستحقاق معاش الضمان، على أن يتم صرف أول معاش في الضمان المطور في الشهر التالي لتاريخ التسجيل والحصول على الأهلية.