نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجديد” كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ؟ قبل أن تصلك الرسالة النصية في المقال التالي
كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟، سؤال يهم ملايين المتقدمين للحصول على دعم الضمان وراتب الضمان الاجتماعي، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” سنقدم لكم طريقة معرفة نتائج الأهلية، قبل أن تصلك الرسالة النصية عن نتيجة الأهلية في النظام المطور الجديد، من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنوفرها لكم لاحقاً في المقال.
كان هناك حالة كبيرة من التوتر والقلق، من قبل المواطنين المسجلين على رابط منصة الدعم والحماية انتظاراً لمعرفة نتائج أهلية الضمان، وموعد صرف الضمان لشهر مارس 2022 بعد أن تأخر الرد من قبل الوزارة، وجاء الرد من خلال الحساب على موقع الرسائل القصيرة تويتر خدمة للعناية بالعملاء، بأن التأخير سببه “التحقق من الأهلية”، حتى يتم التأكد من استيفاء المتقدمين لكافة شروط الأهلية المحددة من قبل الوزارة، وفيما يلي معرفة نتيجة الأهلية دون انتظار الرسالة النصية.
الضمان الاجتماعي المطور الجديد
المعروف أنه يتم التعرف على نتائج الأهلية، من خلال رسالة sms ترسل للمتقدمين للحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد، على رقم الجوال المسجل في تقديم الطلب عبر منصة الدعم والحماية، ولكن يمكنك معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الخطوات التالية.
خطوات معرفة نتائج الأهلية
- الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية
- ومن الصفحة الرئيسية الانتقال إلي الضمان الاجتماعي
- ثم الانتقال إلي تبويب المعلقات.
- في حالة وجدت مبلغ مالي في المعلقات فهذا يعني أنك مؤهل للحصول على الضمان.
- أنتظر بضعة أيام وسوف تصلك رسالة نصية باستحقاقك لراتب الضمان.
- وبعدها سوف يتم إيداع مبلغ الضمان في حسابك البنكي المعتمد في نظام الضمان.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
- أن تكون مواطن سعودي الجنسية.
- أن تكون مقيم بصفة دائمة داخل المملكة.
- عدم التواجد في دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- أن تنطبق عليك كافة شروط وزارة الموارد المحددة للاستحقاق.
- يكون دخلك أقل من الحد المسموح به وهو 1100 لرب الأسرة و 550 للفرد التابع.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- الدخول إلي موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- أنقر على تسجيل جديد.
- سجل البيانات الشخصية المطلوبة.
- قم بإنشاء كلمة المرور وتأكيدها.
- سوف تصلك رسالة نصية بها رمز التحقق الخاص بك.
- قم بالدخول مرة أخرى وسجل رمز التحقق الجديد ليتم دخولك على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- سجل طلب الحصول على الدعم وقم بالضغط على إرسال الطلب بعد مراجعة البيانات المسجلة.
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