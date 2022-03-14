موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2022 عداد نزول الدعم وشروط الاستحقاق sakani.sa

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عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2022 دعم راتب شهر شعبان 1443، من أكثر المواعيد التي يزداد البحث عنها يوماً بعد يوم، وذلك لمعرفة موعد نزول دعم سكني لهذا الشهر مارس 2022، حيث يقدم برنامج سكني الدعم لمستحقيه وفق شروط وضوابط وضعتها وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقارية، بهدف توفير سكن مناسب لمن تتوافر فيه شروط استحقاق الدعم السكني، ويقدم الدعم السكني للمستحقين من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل بشروط ميسرة وعلى أقساط.

وتهتم المملكة العربية السعودية وتحرص كل الحرص على توفير حياة كريمة لمواطنيها، لذلك تشرع في تقديم الكثير من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ويعد دعم برنامج سكني من أهم هذه البرامج الاجتماعية، التي تعمل على توفير مسكن مناسب للأسر في السعودية، وذلك وفق رؤية المملكة 2030 وانطلاقها نحو التقدم والتطوير، لذلك سوف نقدم لكم هذا المقال لنبين لكم موعد نزول الدعم السكني لشهر مارس 2022، وما هي شروط الاستحقاق ورابط التسجيل للاستفادة من الدعم.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2022

يسائل الكثير من مستفيدي دعم سكني عن موعد صرف الدعم السكني لشهر شعبان 1443، راتب شهر مارس 2022 وكما هو معروف فإنه يتم إيداع دعم سكني في حساب المستفيدين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، هذا في حالة لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية وإلا يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم، وعليه فإن موعد صرف دعم سكني 1443 لشهر شعبان هو الخميس 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.

عداد نزول دعم سكني

شروط استحقاق دعم سكني

وضعت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والمطورين العقاريين شروطاً فيمن يستحق الحصول على دعم سكني. وهذه الشروط تتمثل في كون المستفيد سعودي الجنسية. ويشترط أن يكون مقيم داخل المملكة وليس لديه أصول تمكنه من تملك مسكن مناسب. ويشترط ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء بالمملكة. بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات المطلوبة منه لوزارة الإسكان. والتسجيل في رابط برنامج سكني الإلكتروني وتعبئة كافة البيانات المطلوبة. كما يجب أن يكون المتقدم متزوج ولديه أسرة.

رابط التسجيل في الدعم السكني