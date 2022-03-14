عاجل- الكرملين يصدر بيانا مهما عن سيطرة الجيش الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف الناطق باسم الكرملين الروسى، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، عن احتمالات بأن تضع القوات الروسية مدنًا كبيرة فى أوكرانيا تحت سيطرتها الكاملة، مع ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بيسكوف للصحفيين، إن "وزارة الدفاع، مع ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان المدنيين، لا تستبعد إمكانية بسط سيطرة قواتها بشكل كامل على المدن الكبيرة التى أصبحت اليوم مطوقة عمليًا، باستثناء المناطق المستخدمة لعمليات الإجلاء الإنسانية".

وشدد بيسكوف على أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر فى بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما فيها العاصمة كييف، بسبب قيام المسلحين بنشر أسلحة هناك.

وأوضح متحدث الكرملين أنه "فى بداية العملية، أمر الرئيس الروسى وزارة الدفاع بالامتناع عن شن هجوم فورى على المدن الكبيرة، بما فيها كييف، بسبب قيام الفصائل القومية المسلحة بتجهيز مواقع لإطلاق النار ونشر معدات عسكرية ثقيلة فى المناطق السكنية، فيما أن القتال فى المناطق المكتظة بالسكان سيؤدى حتما إلى خسائر فادحة فى صفوف المدنيين. وتم التخطيط للعملية مع أخذ هذه الحقيقة بالذات فى الاعتبار".

ووصف بيسكوف موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بالاستفزازى، كونهما يدفعان روسيا بتصريحاتهما لاقتحام المدن الكبرى فى أوكرانيا من أجل تحميلها لاحقا مسؤولية مقتل المدنيين.

وأكد على أن القوات الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، ولا تصيب إلا مرافق البنية التحتية العسكرية والمعلومانية لأوكرانيا، وأن كافة الخطط الروسية المتعلقة بنزع عسكرة أوكرانيا سيتم تنفيذها "فى المواعيد المقررة لها مسبقا وبصورة كاملة"، ووفقًا للإطار الزمنى المقرر للعملية العسكرية.