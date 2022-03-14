عاجل- أوكرانيا تطالب بإغلاق الموانئ العالمية أمام السفن الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، "على وجوب فرض عقوبات جديدة على روسيا"، لافتاً إلى أنه "يجب إعاقة قدرة آلة الحرب الروسية على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأوكرانيين".





كما طالب وزير الخارجية الأوكرانى، بإغلاق الموانئ العالمية أمام السفن الروسية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان كوليبا قد أعرب فى وقتٍ سابق، عن عدم ثقته فى حماية حلف شمال الأطلسى "الناتو" لأوكرانيا، مطالباً الحلف بتزويد كييف بالسلاح والعتاد.

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