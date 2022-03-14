إصابة رئيس وزراء اليونان بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ميتسوتاكيس - فى رسالة بالفيديو عبر حسابه على إنستجرام - "فى الاختبار السريع اليومى الذى أجريته بالمكتب، ثبتت إصابتى بفيروس كوفيد-19.. نتيجة لذلك، سأخضع للعزل الذاتى فى منزلى وأعمل من هناك".
وأضاف أن الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح يعطى "أفضل حماية ممكنة" ضد التعرض لإصابة خطيرة، متابعا: "أنا متأكد من أن كل شيء سوف يسير على ما يرام وسأعود إلى المكتب قريبًا جدًا".
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