نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون والجيش السوري القادمة الثلاثاء 15\03\2022 والقنوات الناقلة دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جماهير الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة التعاون والجيش السوري، ضمن مباريات ملحق دوري أبطال أسيا 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري 2022، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الشقيقين ضمن مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أسيا في نسخته الجديدة، وسوف تقام مباراة الزوراء والشارقة بعد هذه المباراة في نفس البطولة، لذلك سوف نقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن مباراة الجيش السوري ضد التعاون السعودي والقنوات الناقلة، وذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

يدخل نادي التعاون السعودي المباراة برغبة قوية نحو تحقيق الفوز وتخطي عقبة الجيش السوري، وتحقيق إنجاز 2020 عندما بلغ دور ال16، وكان قاب قوسين من الوصول لربع نهائي البطولة إلا أنه خسر من مواطنه النصر بهدف دون رد.

بينما يسعى الجيش السوري لتحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على التعاون صاحب الأرض والجمهور، ويقدم الجيش مستويات جيدة في الدوري السوري حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري السوري، وكان الفريق السوري قد غاب عن المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا منذ عام 2005، لذلك تطمح جماهيره في المضي قدماً وتخطي عقبة التعاون الصعبة، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار.

موعد مباراة التعاون والجيش السوري

من المقرر أن تنطلق مباراة التعاون السعودي ضد الجيش السوري في ملحق دوري أبطال أسيا اليوم الثلاثاء الموافق 15\03\2022، ويحتضن اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:-

15:50:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:50:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:50:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:50:- بتوقيت السعودية وسوريا والعراق واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن ولبنان وفلسطين.

19:50:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل التعاون ضد الجيش السوري المتوقع