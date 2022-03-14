وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين اختبارات المحوسبة 1443

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يوجد الكثير من البحث في المملكة العربية السعودية عن تسجيل دخول منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب، من أجل التسجيل في الوظائف التابعة لديها، فقد وضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بواسطة موقعها الإلكتروني، عن توفير وظائف بتخصصات عمل مراقبين اختبارات التي تتم من خلال الحاسب، على أن يتم التقديم على المسمى الوظيفي مراقب مقر الاختبارات المحوسبة، وسوف يكون العمل بعدد من مدن المملكة مثل الرياض وحفر الباطن والجبيل والأحساء ومدينة الدمام والليث ومكة المكرمة والطائف وجدة وفي وادي الدواسر والخرج وغيرها من مدن المملكة المختلفة التي يمكن التقديم بها، وسوف نوضح لكم تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

يتم التقديم في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية من يوم الإثنين 11/8/1443، وهو ما يوافق يوم 14/3/2022، ويستمر التقديم حتي الانتهاء واكتفاء الهيئة بالعدد المطلوب، وقد وضحت الهيئة بأن التقديم سوف يتم من خلال المدن الموضحة وفق التوزيع الذي يتم بناءً على الدور الوظيفي وإمكانيات المتقدم.

شروط التقديم في الوظائف

يتم التقديم في الوظائف التي تم الإعلان عنها وفق بعض الشروط التي يجب توفرها في الجميع ومن هذه الشروط ما يلي:

يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس بتخصصات الإدارة أو الحاسب الآلي.

يجب أن يتم الالتزام بجميع المسئوليات المخولة إليه، ومنها تسجيل الطلاب قبل الدخول إلى القاعات الخاصة بالاختبار، أو توجيه جميع الطلاب، ومراقبتهم وفق المهام المتنوعة.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الشخص حاصلاً على الشهادات التي تخص المعادلة في حالة طلبها من الهيئة.

أن يكون المتقدم للوظائف حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكن قد تم الحكم عليه بأي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.

طريقة التقديم في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

يتم التقديم في الوظائف المطلوبة من خلال الدخول على الموقع التالي: هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم الدخول على قسم التوظيف الخاص بالموقع، واختيار التخصص الوظيفي الذي يرغب المتقدم بالتسجيل به، ثم ملء نموذج التوظيف الإلكتروني وتسجيله جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.