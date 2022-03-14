تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، احد التمويلات الهامة جدا والتي تقدمها المؤسسة العامه للتقاعد في المملكة العربية السعودية، وتتميز هذه المؤسسة بالاستقلال المالي والإداري وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية، تستقر مؤسسة التقاعد في العاصمة السعودية مدينة الرياض وتعتبر من المؤسسات المالية الهامة جدا حيث تقوم بتقديم قروض وتمويلات مميزه للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، من الخدمات التي تقدمها قرض شخصي من مؤسسة التقاعد وهذا التمويل به عدد كبير من المميزات التي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، تمويل المتقاعد احد اهم التمويلات التي يتم البحث عنها بصفه دائمه في الأراضي السعودية، وهناك أيضا تمويل عقاري من مؤسسة التقاعد ومن خلاله يمكن شراء سكن أو عقار خاص بالمتقاعد، وقد تم وضع عدد من شروط تمويل شخصي مؤسسة التقاعد والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

تقدم مؤسسة التقاعد مساعدات ماليه للمتقاعدين مما تساعدهم على عمل مشروع صغير يساعدهم على حياه كريمه أو تقديم تمويل عقاري لشراء سكن خاص، هناك عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة يبحثون يوميا على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد والتعرف على شروطه ومميزاته، تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد يخص العاملين المتقاعدين بالدولة سواء عسكريين أو مدنيين، تمويل مؤسسة التقاعد يقدم للمواطن السعودي وغير السعودي مما يزيده تميز عن غيره، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على كل مميزات قروض مؤسسة التقاعد والشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد.

مميزات تمويل المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط التمويل من مؤسسة التقاعد