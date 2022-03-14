نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الدراسة في رمضان 2022 لكافة المراحل الدراسية بالسعودية وموعد بداية الترم الثالث الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث من قبل الطلاب في المملكة عن آلية الدراسة في رمضان رغبةً في التعرف على جميع الأمور المتعلقة بها للاستعداد للدراسة خلال شهر الصوم، وأعلنت وزارة التعليم السعودي عن مجموعة من الأمور الخاصة بالدراسة خلال رمضان لجميع المراحل التعليمية دون استثناء وسوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص ذلك خلال مقالنا هذا.

آلية الدراسة في رمضان 2022

أكدت وزارة التعليم السعودي أن الدراسة مستمرة في شهر رمضان وأن الآلية الخاصة بها ستكون حضوري لكافة الأشخاص دون توقف أو تعطيل، ولكن نوهت إلى ضرورة تقليل عدد الساعات الخاصة بالدوام على مدار اليوم الدراسي خلال الشهر تخفيفًا على كاهلهم، وعلى حسب ما قررته الوزارة أن عدد ساعات الدوا أربعة ساعات لمرحلتي المتوسطة والثانوية أما رياض الأطفال والابتدائي ستكون 3 ساعات فقط.

تقويم الفصل الثالث الدراسي 1443

يرغب الطلاب في التعرف على تقويم الفصل الثالث الدراسي والذي جاء على النحو التالي وفقًا لوزارة التعليم السعودي وهو:

بداية الترم سيكون في يوم 20 مارس الموافق 7 شبعان.

اجازة عيد الفطر ستوافق يوم 24 رمضان.

اجازة نهاية أسبوع مطولة أولى في الترم ستكون في يوم 25 مايو 2022.

الإجازة الثانية المطولة ستوافق يوم 15 يونيو لعام 2022.

إجازة نهاية العام 1443 ستوافق 1 ذو الحجة.

موعد إجازة عيد الفطر للطلاب

يتساءل أيضًا الطلاب عن موعد إجازة العيد لكي يحتفلون مع ذويهم بالعيد ويتبادلون الزيارات، حيث أعلنت وزارة التعليم عن تلك الموعد ضمن إجازات التقويم الدراسي للعام الجاري، حيث اعتمدت تلك الإجازة في 24 رمضان القادم والموافق بالتاريخ الميلادي 25 أبريل وبعدها سيستكملون الدراسة الخاصة بالترم الأخير الثالث لكي يحصلون على الإجازة الصيفية وهي إجازة نهاية العام الغير مُحددة حتى وقتنا هذا، ولكني نهاية العام ستوافق يوم 1 ذو الحجة وهذا التاريخ يوافق ميلاديًا 30 يونيو.

رابط موقع وزارة التعليم السعودية

لكي تطلع على كافة أخبار وزارة التعليم لحظة بلحظة لابد من الانتقال مباشرة إلى رابط موقع وزارة التعليم السعودي الذي يُعلن عن كافة المواعيد الخاصة بالدراسة والإجازات والمواعيد الاختبارات وأيضًا الأخبار المتعلقة بآلية الدراسة وغيرها من التفاصيل الاخرى الخاصة بالعملية التعليمية لهذا العام.