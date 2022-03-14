نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحج وزارة الدفاع 1443 وخطوات استعلام حج وزارة الدفاع برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الحج وزارة الدفاع، أهم ما تم الإعلان عنه من أخبار، متعلقة بموسم الحج لعام 1443 ه، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع السعودية منذ ساعات قليلة، بشأن تفعيل نظام إلكتروني متكامل، تم تخصيصه لمنسوبي وزارة الدفاع السعودية، من أجل التقديم والتسجيل لأداء مناسك الحج 1443، عبر الرابط الرسمي الذي أطلقته الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية عمل استعلام حج وزارة الدفاع بالرابط الإلكتروني نفسه، حيث أتاحت تقديم الحج وزارة الدفاع 1443، أو التسجيل في الحج وزارة الدفاع 1443، بداية من (1443/08/10ﮪ)، وذلك لمدة شهر كامل، والمسارعة من الانتهاء في التسجيل في الحج 2022، وفقا لما أعلنته

تعلن #وزارة_الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الحج لعام (1443ﮪ) لمنسوبي وزارة الدفاع اعتبارًا من (1443/08/10ﮪ) ولمدة شهر عبر الرابط ادناه:https://t.co/bvtLhYIOYT pic.twitter.com/TrcEwQFyRk — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) March 13, 2022

تقديم الحج وزارة الدفاع 1443

بشأن وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية عبر تويتر.

أتاحت وزارة الدفاع السعودية، رابط التسجيل في الحج وزارة الدفاع 2022، وذلك بشكل إلكتروني لكافة منسوبي الوزارة، لأداء مناسك الحج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم أولا بزيارة رابط التسجيل في الحج 2022. ومن الصفحة الرئيسة اختر أيقونة “تسجيل الحج”. وبعد ذلك قم بملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المحددة. وبعدها أدخل رقم الهوية في المكان المطلوب وتأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح. وعقب ذلك قم بإدخال رقمك العام المرتبط بنظام الحج وزارة الدفاع السعودية. ثم ضع رقم الهاتف المتعلق بالتسجيل في برنامج الحج. وبعدها أدخل رمز التحقق. ثم أدرج تاريخ التحاقك بوزارة الدفاع السعودية. وبعدها اختر أيقونة “حفظ” لحفظ بياناتك كاملة. وأخيرا اختر كلمة “تسجيل”.

شروط التسجيل في حج وزارة الدفاع السعودية

لإتمام عملية التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443، يجب عليك استيفاء عددًا من الشروط لهذا الأمر، وهي:

يشترط أن تكون أحد منسوبي وزارة الدفاع السعودية.

كما يجب أن يتم التقديم خلال الموعد المذكور للتسجيل عبر الرابط.

ويجب أن تتقدم بطلبك بشكل إلكتروني عبر النظام الإلكتروني الرسمي.

كما يشترط أن تكون بطاقة الأحوال المدنية للمتقدم سارية.

استعلام حج وزارة الدفاع برقم الهوية

إذا كنت قد تقدمت بالفعل، لحج وزارة الدفاع السعودية 1443، فيمكنك عمل وزارة الدفاع استعلام عن طلب الحج، من البوابة الإلكترونية وذلك بالخطوات التالية:

ادخل إلى رابط استعلام حالة حجز تصريح حج من رابط نظام الحج. ثم أدخل رقم الهوية، أو استعلم برقم الحجز الخاص بك. وبعدها اختر الضغط على أيقونة “طلب”. وسوف يتم عرض بيانات طلبك عبر الشاشة أمامك.

وجدير بالذكر، أن الاستعلام عن أية خدمات داخل المملكة العربية السعودية، يتم حاليا بشكل إلكتروني تام، فقط أدخل بياناتك عبر الروابط الرسمية المتاحة، وسوف يتم عرض بيانات الأمر المراد الاستعلام عنه، فعلى سبيل المثال يمكنك الاستعلام عن الخدمات التالية إلكترونيًا؛ استعلام دعم ريف للعاطلين، واستعلام صلاحية الهوية الوطنية، وأيضًا الاستعلام عن شهادة سعودة، واستعلام مدفوعات مكتب العمل، بالإضافة إلى استعلام أقساط بنك التسليف المتبقية، وكلها خدمات إلكترونية متاحة بالروابط الرسمية.

رقم الاستفسار عن الحج

يمكنك الآن الاستفسار والاستعلام، عن كل ما يتعلق بتقديم طلب الحج الخاص بك، من خلال التواصل مع وزارة الحج، عبر الرقم المخصص لذلك وهو 8002444480 المجاني، وسوف تتلقى المساعدة المنشودة فيما يتعلق بطلبك.