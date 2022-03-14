بوتين يوقع قانونا لتسجيل الطائرات المستأجرة كممتلكات للشركات الروسية

أكدت وكالة تاس للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتسجيل الطائرات الأجنبية التي استأجرتها كممتلكاتها.
وتسمح العقوبات التي فُرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لشركات التأجير حتى 28 مارس لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.
ومن جانبه، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل.
وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن بوتين أطلع بيتيل بطلب من الأخير على التطورات الأخيرة في المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وأضاف: “تمت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء لوكسمبورغ، كسافيي بيتيل”، موضحا أنه بطلب من بيتيل أخبره بوتين بالوضع حول إجراء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، موضحا أهدافها بالتفصيل، كما تحدث عن سير المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس”.
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