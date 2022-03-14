الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين فى الخليل، فيما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، المحامى براء جودت الريماوى (28 سنة)، من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله الواقعة فى وسط الضفة.

ومن طولكرم فى شمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، فيما اعتقلت من طوباس فلسطينيًا آخر.

ومن بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 فلسطينيين من بينهم الأسير المحرر أحمد قاسم الشيخ.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم أمنيًا.