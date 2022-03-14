عاجل- أول تعليق روسى على التصريحات الأمريكية بشأن دعم الصين

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيبحث هاتفيا الوضع حول أوكرانيا مع رئيس وزراء لوكسمبورج، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقليل آثار "الحرب الاقتصادية" ضد روسيا.





وفيما يخص التصريحات الأمريكية بشأن طلب روسيا مساعدة الصين فى عمليتها العسكرية، قال الكرملين، إن "موسكو لم تطلب أى مساعدة عسكرية من بكين"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها. وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قد زعموا أن روسيا طلبت من الصين بشكل سرى معدات عسكرية لدعم عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

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