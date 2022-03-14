رئيس وزراء أوكرانيا يوجه نداء عاجلا لـ أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس وزراء أوكرانيا، بأن العالم يقف معنا وسيساعد فى إعادة بناء بلادنا، داعيا أوروبا لوقف واردات النفط والغاز من موسكو، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وفى وقت سابق، شدد الرئيس الأوكرانى فولدومير زيلينسكى على الاستمرار فى المقاومة، مع دخول العملية العسكرية الروسية أسبوعها الثالث.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، فى عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعى كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.