الكونغرس الأميركي يقر 1,650 مليار دولار مساعدات للأردن

دوت الخليج :- وافق الكونغرس الأميركي، على تخصيص 1,650 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن موازنة الولايات المتحدة للعام 2022.

ووفق بنود الموازنة، التي صدرت الموافقة عليها الخميس، فإن من هذه المبالغ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 845,1 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

وعن توزيع هذه المساعدات، أظهر تقرير سابق لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أن نحو 1,2 مليار دولار وجهت كمساعدات اقتصادية، والمبلغ المتبقي كمساعدات عسكرية.

قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الشكر للحكومة الأميركية والكونغرس الذي أقر حزمة مساعدات جديدة للأردن للعام الحالي تقدر بحوالي 1,650 مليار دولار وذلك لدعم المملكة في برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام 2022، في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، بما في ذلك تلك التي فرضتها أزمة جائحة كورونا وأزمة اللجوء السوري.

وأكد أن إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله مع الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي خلال الفترة الماضية في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة.

وأشار الشريدة إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية في جميع الصعد والمجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، مؤكدا عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية، ومُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية على وتوفير الدعم للمملكة خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات جائحة كورونا.

المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية، كان قد توقع في حديث سابق لـ "المملكة"، أن يتم تخصيص 910.8 ملايين دولار لتغطي القطاعات الاقتصادية كافة لموازنة عام 2022.

"من المجموع الكلي، سيتم تخصيص 475 مليون دولار كتحويل نقدي مباشر للميزانية، و147 مليون دولار لقطاع المياه، ونحو 91,457 مليون دولار للتنمية الاقتصادية وقطاع الطاقة، و77 مليون دولار لدعم قطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، و80 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 40,343 مليون دولار لقطاع الصحة"، بحسب المكتب الإعلامي.

السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار، كتبت عبر تويتر: "‏نثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأميركي للمملكة ضمن موازنة العام 2022، والذي سيسهم في تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم".

وأضافت: "علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين".

في شباط/ فبراير 2018، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

ويعقد الأردن والولايات المتحدة، حاليا، مفاوضات بشأن اتفاقية برنامج المساعدات الجديدة للأعوام (2023-2028).

المملكة