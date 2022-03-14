الغاء الدراسة في رمضان للجامعات والمدارس السعودية الفصل الدراسي الثالث 1443 حقيقة ام لا

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة الغاء الدراسة في رمضان للجامعات والمدارس السعودية، خاصة بعد أن انتشرت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة عن تعطيل الدراسة خلال شهر رمضان بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا اوميكرون في مختلف أنحاء السعودية، وهذا ما جعل الوزارة تكشف عن تفاصيل هذا الأمر، وتدلي بتصريحات رسمية لحسم ذلك الجدل وسوف نوضح لكم تلك التصريحات خلال السطور القادمة.

حقيقة الغاء الدراسة في رمضان للجامعات والمدارس السعودية

لاشك أنه سادت حالة من القلق والتوتر في المملكة العربية السعودية وبالأخص بين أولياء الأمور بعدما انتشر متحور فيروس كورونا الجديد، وهو ما جعلهم يتساءلون عن حقيقة الغاء الدراسة في رمضان للجامعات والمدارس السعودية، حيث أنهم كانوا قد طالبوا بالفعل بتوقف الدراسة حرصاً على سلامة أبناءهم، ولكن لم تكترث وزارة التعليم كثيرا لمطالب أولياء الأمور بتأجيل ما تبقى من العام الدراسي، حيث أكدت الوزارة أنه لا داعي للقلق وان الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول وأنها حريصة كل الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن حمايتهم من الاصابة بالفيروس.

تفاصيل حقيقة الغاء الدراسة في رمضان

في بيان رسمي تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكه العربية السعودية، نفت وزارة التعليم تماما ما تردد حول حقيقة الغاء الدراسة في رمضان للجامعات والمدارس السعودية، مؤكدة أن جميع الأخبار التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، كما أكدت الوزارة بأنه لا توجد من الأساس أي نية لتأجيل أو تعليق الدراسة في المملكة السعودية خلال شهر رمضان القادم، وأنه سوف يتم استكمال الفصل الدراسي الثالث بشكل طبيعي، في ظلالتزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في جميع المدارس للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب ومنع انتشار المرض، وجاءت تلك التصريحات للرد على الهاشتاج الذي اطلقه الطلاب الذي يطالبون من خلاله إلغاء الدراسة في الفصل الدراسي الثالث وأن يتم الاعتماد على نتيجة الفصلين الأول والثاني فحسب.