نظام نور noor.moe.gov.sa تسجيل ولي الأمر جديد 1443

موضوعنا اليوم عن طريقة تسجيل ولي الأمر نظام نور 1443هـ – 2022م، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق موقع نظام نور الإلكتروني بعد أن قام فيروس كورونا بالانتشار في جميع أنحاء العالم وحفاظًا على سلامة وصحة الطلاب قامت الوزارة بعمل نظام للتعلم عن بعد ويتم تبادل كل شيء دراسيًا من خلاله توفيرًا للوقت والمجهود وأيضًا كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية تفاديًا لعدوى فيروس كورونا من الانتشار أكثر بين الطلاب والمعلمين.

طريقة تسجيل ولي الأمر نظام نور 1443هـ

كي تتمكن من التسجيل على موقع نور الإلكتروني يجب أن تقوم باتباع بعض الخطوات المتمثلة فيما يلي:-

انقر على رابط موقع منصة نور الإلكترونية أو قم بكتابة “منصة نور” على مؤشر البحث جوجل.

أو قم بكتابة “منصة نور” على مؤشر البحث جوجل. بعد ذلك يتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع وقم بالنقر على أيقونة “تسجيل ولي الأمر”.

يتم نقلك إلى صفحة تحتوي على بيانات يجب إدخالها مثل رقم التسجيل المدني لولي الأمر.

ثم بعد ذلك اكتب اسمك رباعيًا كولي أمر بنفس الطريقة المكتوبة في بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.

انقر على أيقونة “التالي” الموجودة أسفل الصفحة التي أنت عليها لملء البيانات.

سجل أطفالك على المنصة حتى يتمتعوا بأكبر قدر من الاستفادة من المنصة.

اكتب رقم إقامتك الشخصي كولي أمر وحدد نوع العلاقة بينك وبين الطالب الذي تسجّل من أجله.

ثم سجل تاريخ ميلاد الطالب وحدد رقم هاتف محمول حتى يتم التواصل معك من خلاله.

أكد هويتك عند تسجيل الدخول وقم بإرسال كافة الرسائل الجديدة إليه ثم انقر على أيقونة “حفظ”.

وبذلك تكون قد أممتك تسجيلك كولي أمر للطالب ويمكنك الاستفادة أنت وطفلك من أي خدمات تقدمها المنصة بعد ذلك.

ما هي شروط التسجيل في نظام نور؟