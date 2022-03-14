نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية ورابط التقديم على برنامج الابتعاث safeer2.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صاحب السمو محمد بن سلمان عن بدء استقبال جميع الطلبات الخاصة ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، مما زادت من معدلات البحث من قبل الكثيرين حول المملكة عن موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 رغبةً في الالتحاق بذلك، ولكن لابد من توافر شروط مُعينة تم تحديها إلى جانب الأوراق المطلوبة للتقديم إلكترونيًا تسهيلاً على الأشخاص ومنعًا للتزاحم بين الأشخاص للحفاظ على سلامتهم وصحتهم أيضًا.

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية

تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق بالابتعاث الخارجي في السعودية لعام 2022 فسوف يتم استقبال الطلبات يوم 4 من شهر شعبان الموافق يوم الاثنين وبالتاريخ الميلادي سيوافق ذلك 7 من مارس ومستمر التسجيل حتى 31 ديسمبر لعام 2022، والجدير بالذكر أن الفئات المستهدفة لتلك البرنامج هما جميع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الجامعية أيضًا إلى جانب الطلاب المُقبولين في أفضل الجامعات العالمية.

شروط الابتعاث الخارجي العامة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في التقديم على الابتعاث الخارجي ومن ضمنها أن يكون سعودي الجنسية فلا يحق للمقيمين التقدم للالتحاق بتلك البرنامج، ولكي تتمكن من التسجيل في الابتعاث الخارجي لابد من توافر ما يلي:

ضرورة أن يكون الشخص سعودي وحسن السير والسلوك أيضًا.

يجب أن يكون مقبول في أحد المؤسسات التعليمية وأن يتم تحقيق جميع شروط التي يتضمنها كل مسار.

ينبغي عند التقديم أن يكون على اختصاص من ضمن اختصاصات البرنامج المُحددة من قبل برنامج الابتعاث.

المستندات المطلوبة للتقديم في الابتعاث الخارجي

هناك بعض الأوراق المطلوبة للالتحاق بالابتعاث الخارجي وهي:

صورة واحدة فقط من بطاقة الهوية ولابد أن تكون غير منتهية

صورة فقط من قرار المعادلة إذا كنت متقدم من خارج أراضي المملكة.

صورة من شهادة المؤهل وخطاب قبول رسمي.

صورة من السجل الأكاديمي صورة من التسجيل في الجامعة.

جواز سفر ساري وعنوان وطني خاص بك.

رابط التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية

تستطيع التوجه مباشرة إلى رابط التقديم على برنامج الابتعاث safeer2.moe.gov.sa الذي أعلن عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بهم من قبل خادم الحرمين ومازال مستمر تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر القادم لعام 2022، ولابد من اتباع كافة التعليمات الخاصة بالتقديم إلى جانب توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة وأيضًا ضرورة