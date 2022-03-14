إصابة رئيس وزراء اليونان بكورونا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في رسالة مصورة على تويتر يوم الإثنين إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19. وقال ميتسوتاكيس “جاءت نتيجة الفحص إيجابية هذا الصباح وبالتالي سأعزل نفسي في المنزل وأمارس مهامي من هناك”. والتقى ميتسوتاكيس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم الأحد. ودعا ميتسوتاكيس، خلال كلمة للجالية اليونانية في البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في إسطنبول، أمس الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات في أوكرانيا حتى تكون هناك فرص جديدة للحوار والمصالحة والسلام.

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