عاجل- أول تعليق صينى على التصريحات الأمريكية بشأن دعم روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة "تنشر معلومات مضللة"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وأضاف ليجيان: "مؤخرا، دأب الجانب الأمريكى على نشر معلومات مضللة ضد الصين حول الوضع فى أوكرانيا بنوايا شريرة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية: "موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونلعب دورا بناء فى تغليب المفاوضات السلمية، من الضرورى أن يتحلى كل طرف بضبط النفس وتخفيف التوترات بدلا من صب الوقود على النار، من المهم الدفع نحو حل دبلوماسى بدلا عن تصعيد الموقف أكثر"، على حد قوله.

وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قد زعموا أن روسيا طلبت من الصين بشكل سرى معدات عسكرية لدعم عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.