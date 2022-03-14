جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة "تنشر معلومات مضللة"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وأضاف ليجيان: "مؤخرا، دأب الجانب الأمريكى على نشر معلومات مضللة ضد الصين حول الوضع فى أوكرانيا بنوايا شريرة".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية: "موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونلعب دورا بناء فى تغليب المفاوضات السلمية، من الضرورى أن يتحلى كل طرف بضبط النفس وتخفيف التوترات بدلا من صب الوقود على النار، من المهم الدفع نحو حل دبلوماسى بدلا عن تصعيد الموقف أكثر"، على حد قوله.
وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قد زعموا أن روسيا طلبت من الصين بشكل سرى معدات عسكرية لدعم عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول تعليق صينى على التصريحات الأمريكية بشأن دعم روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.