عاجل- أوكرانيا تكشف عن مطالبها فى جلسة المفاوضات مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال المفاوض الأوكرانى ميخايلو بودولياك، وهو مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إن "مواقفنا لم تتغيّر: السلام، وقف إطلاق نار فورى، انسحاب كافة القوات الروسية، بعد ذلك فقط يمكننا التحدث عن علاقات الجوار بيننا وخلافاتنا السياسية"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التى عُقدت الإثنين الماضى فى بيلاروسيا، كانت قد انتهت إلى بعض النتائج الإيجابية، منها الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية.