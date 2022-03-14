جدة - نرمين السيد - وقال المفاوض الأوكرانى ميخايلو بودولياك، وهو مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إن "مواقفنا لم تتغيّر: السلام، وقف إطلاق نار فورى، انسحاب كافة القوات الروسية، بعد ذلك فقط يمكننا التحدث عن علاقات الجوار بيننا وخلافاتنا السياسية"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التى عُقدت الإثنين الماضى فى بيلاروسيا، كانت قد انتهت إلى بعض النتائج الإيجابية، منها الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أوكرانيا تكشف عن مطالبها فى جلسة المفاوضات مع موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.