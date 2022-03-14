نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعى ترميها.. تنظيف الطاسة المحروقة هترجعيها جديدة مرة اخرى بمكونات رخيصة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث فئة كبيرة من الناس عن طرق تنظيف الطاسة المحروقة بصورة سريعة، وذلك يرجع إلى ما تتسبب فيه مشكلة تعرض الطاسة إلى حرق من حيرة كبيرة لديهم، حيث يجدون صعوبة كبيرة في أن تعود الطاسة إلى هيئتها من جديد بعد تعرضها لهذه المشكلة، لكن هذه المشكلة سنقوم بحلها عند عرضنا لمقال تنظيف الطاسة المحروقة.

تنظيف الطاسة المحروقة

هناك أكثر من طريقة شائعة وناجحة في تنظيف الطاسة من الحرق، وهذا ما كشفته لنا عددًا من التجارب الشخصية، وإليكم أفضل بالشكل الآتي ذكره:

الطريقة الأولى

هي طريقة سهلة لا زلة الدهون من على طاسة القلى المحترقة بسهولة فقط اتبع الاتي:

المكونات:

ربع كوب صابون سائل لغسيل الأطباق.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

وملعقة كبيرة من ملح الليمون.

كمية من الماء.

طريقة التنظيف:

تبدأ أولى الخطوات بوضع وعاء كبير به كمية من الماء على الناء، ونضع به المكونات التي قمنا بذكرها.

بعد ذلك ومن بعدها نقوم بوضع الطاسة المحروقة داخل هذا الوعاء.

ثم بعد أن نلاحظ بأن الماء قد غليت تمامًا على النار، فهنا نقوم برفع الوعاء من على النار.

بعد ذلك نترك الطاسة داخل الوعاء لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير، حتى تسهل عملية تنظيفها.

ثم بعدها نقوم بإزالة أي دهون متراكمة بالطاسة من خلال استعمال السكينة.

بعد ذلك نقوم بتدليك الطاسة بشكل كبير عن طريق الليفة، ثم سنلاحظ الفارق الكبير في هيئة الطاسة بعد إتمام هذه الطريقة.

الطريقة الثانية

طرقة تنظيف الطاسة شديدة الاتساخ بسهولة:

المكونات:

كمية من الماء المغلي.

كوب من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

وملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التنظيف:

في بداية الأمر نقوم بإضافة كافة المكونات داخل وعاء كبير، ومن بعدها نقوم بمزجهم بصورة جيدة.

بعد ذلك نقوم بوضع الطاسة المحروقة داخل هذا الخليط لفترة زمنية كبيرة، ويفضل أن تكون يومًا كاملًا.

ثم نقوم بعد انتهاء تلك الفترة بإزالة الدهون بواسطة السكنية، وبعدها نقوم بتدليك الطاسة باستخدام الليفة جيدًا.

بعد ذلك نقوم بغسل الطاسة بالماء والصابون، ومن ثم سنلاحظ بأن الطاسة قد عادت إلى هيئتها الجديدة مرة أخرى.

وبالتالي نكون قد وضحنا لكم أبرز وأهم الطريقة المتخصصة في تنظيف الطاسة المحروقة، ولكي نصل إلى النتيجة المرادة، فيجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا المكونات وخطوات التنظيف التي عرضناها في هذا المقال.