نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الدور الاول، التي يترقبها آلاف الطلاب العراقيين، الجهة المسؤولة عنها هي وزارة التربية العراقية، وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم المحافظات العراقية قد بدأت برفع النتائج الخاصة بالطلاب بالتدريج. كما أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج السادس الاعدادي في كل من المحافظات التالية التي سنذكرها لكم. وهي ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بالإضافة إلى بابل، صلاح الدين، بغداد، الرصافة. الكرخ 1، ذي قار، ديالي، كربلاء، كركوك، الرصافة 1 الرصافة 2 الرصافة 3، السليمانية، أربيل، دهوك. وكان هذا عقب الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات الخاصة بهم. وهذا في كل من الأقسام الأدبية والعملية الأحيائي والتطبيقي. وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن تفاصيل نتائج الطلاب الدور الأول من خلال مقالنا هذا، تابعوا معنا.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الدور الاول

أكدت مديريات التربية والتعليم وكذلك المدارس عن الانتهاء من التصحيح، وسيتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الدور الاول. وسيكون ذلك من خلال موقع ناجح ونتائجنا الذي وضعته وزارة التربية العراقية. ويستطيع الطلاب وأولياؤهم استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022. والاستعلام عنها يكون من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة واتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال الإنترنت. ثانيا: في الخطوة الموالية يختار الطالب خيار نتائج الثالث متوسط التمهيدي الدور الاول، ثم يعين المحافظة العراقية التابع لها. ثالثا: بعدها عليه أن يضغط على زر التنزيل الموجود أمام اسم المحافظة، ليتمكن الطالب من الاطلاع على الملف الذي قام بتحميله على الحاسوب. في الأخير يستطيع الطالب أن يطلع على كل الدرجات الواردة في الملف، ويمكنه البحث عن درجاته بواسطة الرقم الامتحاني.

علاوة على ذلك، لا زال البحث جاريا من طرف الطلاب الذين لم يتم اعتماد نتائجهم بعد في المحافظات التي يقيمون بها. ويمكنهم أن يقوموا بالاستعلام عنها من المنزل فقط دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وقد جاءت هذه الخطوة في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مجال التعليم. بما أنّ عمليات التصحيح قد انتهت فسيتم رفع النتائج الخاصة بالطلاب على موقع وزارة التربية العراقية.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تمّ وضع مصادر إلكترونية أخرى تمكن الطلاب من الاستعلام. وهي موقع ناجح وموقع نتائجنا، وهما أهم موقعين يتيحان لجميع الطلاب سهولة تحميل ملفات النتائج على شكل PDF، مع العلم بأنّ هذه النتائج تضم نتائج المحافظة بأكملها. مع العلم بأنه لم يعد يفصلنا سوى وقت قصير عن اعتماد النتائج في كل المحافظات التي لم تعرض نتائج السادس الاعدادي.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الدور الاول. والتي ينتظرها آلاف الطلاب العراقيين الذين اجتازوا امحتاناتهم. إلى جانب ذلك يمكنهم أن يطلعوا عليها من خلال موقع وزارة التربية العراقية بكل سهولة.