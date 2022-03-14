عاجل- قصف صاروخى.. هجوم روسى جديد على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الصحفى لخدمة الطوارئ الأوكرانية اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قصفت سبعة مبان إدارية فى منطقة زيتومير بشمال غرب البلاد، ما أدى إلى تدميرها وإصابة 4 أشخاص حتى الآن.





ونقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية عن خدمة الطوارئ القول، إنه "تعرضت صباح اليوم قرية ستافيشه بمقاطعة زيتومير، لقصف صاروخى على مبان إدارية"، مؤكدة إصابة 4 أشخاص وتدمير 7 مبانى، مضيفة أنه تجرى عمليات البحث عن ضحايا. يذكر أنه فى وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضى، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا، حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.

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