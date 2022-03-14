“مباشراً” موعد مباراة الشاقة والزوراء العراقي دوري أبطال أسيا 2022/03/15 والقناة الناقلة والتشكيل

مباريات الدور الأقصائية من دوري أبطال أسيا من المباريات المرتقبة، لذا بدأ البحث عن موعد مباراة الشارقة والزوراء العراقي، المقرر لها أن يستضيفها أستاد نادي الشارقة الإماراتي، المباراة يسبقها ديربي عربي أخر وهو مباراة التعاون السعودي ضد الجيش السوري لنفس الدور، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لمتابعينا موعد المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين في اللقاء وكافة تفاصيل المباراة المرتقبة، التي ينتظرها جمهور الناديين لمعرفة الفريق المتأهل لدور المجموعات.

أعلن نادي الشارقة صاحب الأرض في اللقاء، عن إسناد مهمة تنظيم المباراة إلي شركة “برو ميديا” لتسويق اللقاء داخل العراق، والشركة هي الحاصلة على تسويق مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم، الفريق الفائز من مباراة اليوم سوف يتأهل إلي اللعب في مجموعة غاية في الصعوبة، تضم حامل اللقب الفريق السعودي فريق الهلال إضافة إلي فرق الريان القطري، وفريق أستقلال ودشنيه الطاجيكي.

موعد مباراة الشارقة والزوراء العراقي

16.15 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

17.15 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

18.15 : مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، دولة السودان، ودولة ليبيا.

19.15 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، دولة قطر، دولة البحرين.

20.15 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة الشارقة والزوراء

تنقل المباراة بصورة حصرية عبر قناة الشارقة الرياضية المالك الحصري لنقل المباراة فضائياً، ولم تحدد القناة معلق اللقاء حتى اللحظة.

عداد تنازلي لموعد المباراة المرتقبة

التشكيل المتوقع للشارقة ضد الزوراء

حراسة المرمى : – علي الحوسني.

خط الدفاع : – شاهين عبد الرحمن، سالم سلطان، خالد الضناحي، برناندو دوراتي.

خط الوسط : – ماركوس ميلوني، ماجد راشد، لوان بيريرا، بن مالونجو.

خط الهجوم : – أوتابيك شوكوروف، عثمان كمارا.

التشكيل المتوقع لنادي الزوراء العراقي ضد الشارقة

حراسة المرمى : – جلال.

خط الدفاع : – عباس، أسامة، حسام.

خط الوسط : – مكتري، رضا، زاهر، سعد، مهاوي.

خط الهجوم : – قدوح، مؤيد.

موعد مباراة الشارقة والزوراء