نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور بدون كلمة سر Results استخراج شهادات الطلاب الفصل الثاني برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل البحث عن رابط نظام نور بدون كلمة سر Results لاستخراج إشعارات الفصل الثاني برقم الهوية فقط ورمز التحقق للعام الدراسي الحالي 1443 لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، فيجب العلم أن رابط نظام نور بالسجل المدني noor results وبدون رقم سري لم يتم الإعلان تفعيله من جانب وزارة التعليم عام، ولكنها قامت بإضافة أيقونة “رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد” للدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق تعبئة بيانات حساب أبشر الخاصة بالمستفيد من خدمات نور التعليمية، ونوفر طريقة تسجيل دخول نظام نور عبر بوابة نفاذ الإلكترونية لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات بالابتدائية والمتوسطة والثانوية اليوم، كما يجب العلم أن الوزارة تتيح تطبيق مدرستي نتائج الرسمي لاستخراج الشهادات بإدخال بيانات نظام نور المركزي.

نظام نور بدون كلمة سر Results

يتم الإعلان عن نشر نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور لولي الأمر أو من حساب الطالب في موقع نور التعليمي من قبل المدارس المتوسطة أو الثانوية أو الابتدائية فور الانتهاء من عملية الرصد لدرجات الطلاب والطالبات، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات يتم تدقيقها ثم مراجعتها بشكل نهائي ليتم اعتمادها من جانب قائد المدرسة.

وفور الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتم الإعلان رسمياً من جانب المدرسة عن إتاحة الاستعلام عن إشعارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1443هـ، وفي هذا الوقت يمكن لولي الأمر الدخول إلى حسابه الشخصي في نظام نور لاستخراج الشهادات بشكل مباشر، وهنا قد تظهر مشكلة فقدان بيانات دخول نظام نور للنتائج، لذلك يتم البحث بشكل مستمر عن رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط.

وقد سرى الوضع من جانب وزارة التعليم خلال السنوات الماضية على أنها تقوم بتفعيل موقع نور بالهوية فقط فور الانتهاء من فترة الاختبارات لكافة الطلاب بجميع مراحل التعليم العام، والانتهاء من رصد درجاتهم وتقوم بإطلاق رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون كلمة سر، ولكن هذا العام لن يتم التفعيل، ولكنها وفرت طريقة أخرى لدخول نظام نور للشهادات يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي.

طريقة دخول نظام نور نتائج بوابة النفاذ الوطني الموحد 1443

تم الإعلان يوم الخميس الماضي من جانب جميع مدارس التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن اعتماد شهادات الطلاب ورفعها على نظام نور للنتائج المركزي، حيث يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب الآن من خلال نظام نور للنتائج أو من خلال تطبيق توكلنا، حيث يتاح تفعيل التنبيهات على توكلنا لإشعاركم بالنتيجة فور اعتمادها ورفعها مباشرةً.

وفي ظل ترقب وانتظار أولياء الأمور والطلاب لتفعيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لاستخراج شهادات الطلاب كما كان بالأعوام السابقة، فقد وجب التنويه من جانبنا بأن الوزارة لن تقوم بتفعيل نظام نور بدون كلمة سر فقط، فمن فقد اسم المستخدم أو كلمة المرور، فيمكن استعادتهم أو الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

حيث يتم الدخول حالياً إلى صفحة الشهادات عبر نظام نور للطلاب والطالبات من خلال تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق ثم النقر على “تسجيل”، وذلك لدخول الصفحة الشخصية الخاصة بالمستخدم، ولكن من المحتمل أن يكون المستخدم قد فقد إحدى بيانات الدخول مثل كلمة السر أو اسم المستخدم.

ولمعالجة هذه الحالة قامت وزارة التعليم بربط برنامج نور ببوابة نفاذ الإلكترونية، حيث يستطيع ولي الأمر أو الطالب الفاقد لاسم المستخدم أو كلمة السر الدخول إلى نظام نور لشهادات الطالبات والطلاب عن طريق النقر على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد المضافة في نظام نور الصفحة الرئيسية.

ثم تعبئة بيانات حساب أبشر في الخانات الموجودة بالصفحة الرئيسية لبوابة نفاذ وكتابة الرمز المرئي، ثم النقر على تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة المرور المؤقتة على الجوال المسجل في أبشر، قم بكتابتها والنقر على “متابعة”، وسيتم تحويل المستخدم تلقائياً إلى نظام نور المركزي، ومن يرغب في التعرف على خطوات دخول نظام نور عبر بوابة نفاذ أو التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب بالمرحلة الثانوية أو المتوسطة والابتدائية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

رابط تسجيل دخول نظام نور بدون كلمة سر

يمكن لولي الأمر أو الطالب تسجيل دخول نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في السابق، وفي حال أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن تفعيل نظام نور بالهوية فقط، سيتم إرفاق الرابط الرسمي الجديد، ولكن من يرغب في استخراج نتيجة الابن أو الابنة الآن، فلن يتمكن من ذلك سوى من خلال موقع نور المركزي الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط دخول نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

إعلان النتائج في نظام نور ولي الأمر 1443

تم الإعلان اليوم من قبل العديد من المدارس عن اعتماد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث يمكن لولي الأمر الاستعلام عن النتيجة عن طريق دخول نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد أو من خلال منصة مدرستي التعليمية في حال تم إتاحة النتائج من خلالها.